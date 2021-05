Gli Eterni, le prime scene dal film Marvel di Chloé Zhao in un nuovo video

Eravamo tutti in trepidante attesa di un primo trailer de Gli Eterni, il film Marvel diretto da Chloé Zhao, la regista che ha dominato l'ultima edizione degli Oscar con il suo Nomadland, ma sembrava dovesse volerci ancora un po'. Oggi però i Marvel Studios ci hanno sorpreso con un video in cui non solo sono stati annunciati titoli e date d'uscita dei prossimi film in uscita, ma ci sono state mostrate anche le primissime scene dalla pellicola con Richard Madden, Gemma Chan e Angelina Jolie.

"Quando ami qualcosa, combatti".

"Ciò che ci riserva il futuro vale l'attesa"

"Siamo noi quelli che hanno cambiato tutto".

Sono le uniche frasi che sentiamo pronunciare (una, in realtà, la vediamo scritta), ma bastano queste e le fugaci immagini di alcuni dei protagonisti di Eternals - sullo schermo appaiono infatti Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Ma Dong-Seok eLia McHugh - per darci un'idea del sapore che avrà il lungometraggio della Zhao. Un fotogramma finale conferma poi, oltre al logo del film, la data d'uscita de Gli Eterni, che resta al 5 novembre 2021.

Gli Eterni sarà dunque il terzo film dei Marvel Studios ad arrivare al cinema quest'anno, seguendo a ruota Black Widow (luglio) e Shang-Chi e la Leggenda dei 10 anelli. Alzi la mano chi non vede l'ora.