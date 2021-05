Gli Eterni: i fan credono di aver trovato un errore nella preview del film, ma lo è davvero?

C'è una particolare inquadratura tra le prime immagini del film Marvel Gli Eterni che è al centro di un acceso dibattito tra i fan, ma si tratterà davvero di una svista da parte della produzione come sembrano pensare in molti?

Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo a Gli Eterni, uno dei prossimi cinecomic dei Marvel Studios, oltre che uno dei titoli più attesi dell'anno. Ma c'è stato un fotogramma in particolare che ha fatto pensare ad un errore e ha catturato l'attenzione dei fan.

In una delle scene presentate, infatti, si intravede la cinepresa di un cameraman dietro Kumail Nanjiani, come hanno notato anche gli utenti di Twitter che, allarmati hanno subito dato voce alle loro preoccupazioni.

"Amico, come è potuto succedere?" si sono chiesti, domandandosi come una produzione su così larga scala possa aver commesso una simile ingenuità come lasciare un membro della crew nello shot.

Non che questa sia la prima volta, ovviamente, e anzi forse memori proprio delle più recenti istanze in cui si è verificata una cosa simile - dalla tazza tipo Starbucks di Game of Thrones all'uomo coi jeans di The Mandalorian - i fan non hanno perso tempo nel segnalare quello che hanno creduto fosse un errore.

Ma se di errore non si trattasse? In un'altra delle scene tratte dal filmato, dopotutto, vediamo anche un altro uomo con in mano una videocamera... E considerato il fatto che il personaggio interpretato da Nanjiani, Kingo, sarà una star di Bollywood nella storia, come rivelato dallo stesso attore non molto tempo fa, potrebbe essere che Kingo sia costantemente seguito da assistenti e membri della crew intenti a filmarlo in virtù del suo status di celebrità.

Per scoprire se è questa la risposta giusta alla domanda che tutti si stanno ponendo al momento, però, dovremo aspettare il prossimo novembre, quando Gli Eterni di Chloé Zhao arriverà nelle sale.