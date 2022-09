Gli Anelli del Potere, Owain Arthur: "Indossare la barba di Durin è stato un incubo"

Owain Arthur, che ne Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere interpreta il Principe Durin IV, si è recentemente aperto a proposito della lunghissima barba che contraddistingue il suo personaggio, rivelando che indossarla è stato un incubo sia per lui che per il reparto trucco della serie Amazon.

Alla domanda di un giornalista di Collider: "Il tuo personaggio ha un aspetto molto distinto. Come trovi con quella barba?", Arthur ha risposto dicendo: "Oh mio ​​Dio, lascia che te lo dica... quella barba, in particolare all'ora di pranzo... è lei che prende il controllo, è un incubo. Decide lei cosa posso e cosa non posso fare con il pranzo, questo è certo."

Il signore degli Anelli: Gli anelli del potere, un'immagine

"Era uno dei compiti e degli ostacoli più difficili che sono stato costretto a dover superare. C'è stato un momento strano all'inizio, quando ho indossato per la prima volta l'intero outfit...", ha spiegato l'attore. "Perché devi sapere che non avviene tutto in una volta, succede a tappe."

"Quando mi hanno messo il naso mi sono sembrato un vecchio. E poi è arrivata la parrucca e allora sembravo mia madre. E poi è stata la volta della barba che è composta da circa 16 pezzi diversi. Fino a quando non indosso l'ultimo pezzo il look non è completo. È così un lavoro così meticoloso e dettagliato, poveri truccatori... si sono dedicati completamente alla creazione di Durin. È un piacere e un onore ma è anche strano perché, guardandoti allo specchio, non sei. Non so se hai mai provato una cosa del genere", ha concluso Owain Arthur.