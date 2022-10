Gli Anelli del Potere, Ismael Cruz Córdova: "La preparazione per le battaglie è stata estenuante"

Lo scorso venerdì tutto è cambiato nel mondo de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere quando due mondi si sono scontrati e la luce ha combattuto l'oscurità. Ismael Cruz Córdova, che interpreta l'elfo Arondir, ha rivelato che prepararsi per le battaglie dell'episodio 6 è stato un processo lungo e molto faticoso.

Gli Anelli del Potere: una scena del quarto episodio

"Mi sono allenato molto per queste scene", ha spiegato Ismael a TheWrap. "Mi sono preparato fisicamente per oltre un anno, solo per questo episodio... è stato estenuante. Hai presente quando combatto contro quella cosa alta - l'orco alto? Abbiamo passato almeno due o tre mesi di allenamento su quella sequenza perché ero molto coinvolto nella creazione della battaglia e in quello scontro nello specifico. Volevo trasformarlo in qualcosa di molto preciso."

"I ritmi di combattimento erano serrati ma c'è pur sempre una storia da portare avanti. È durante le battaglie che il nostro eroe rischia di morire", ha continuato l'attore. "Secondo me è molto importante mostrare allo spettatore che non è al di sopra della morte. Voglio dire, gli elfi sono eterni, purché non vengano uccisi".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark in una scena della serie Amazon

"È stata una delle prime volte in cui i mondi hanno iniziato a scontrarsi, il che è stato super eccitante per tutti. Ma per noi del cast, beh noi a quel punto vivevamo in Nuova Zelanda già da un anno e mezzo circa", ha concluso Ismael Cruz Cordova. "Molti di noi erano vicini di casa ma stavamo insieme solo nel tempo libero, mai sul set. Quindi, quando all'improvviso ti ritrovi nel bel mezzo delle riprese con le tue co-star, beh... è fantastico. Vedi i tuoi amici e ti rendi conto che sono tosti da morire".