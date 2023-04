Gli Anelli del Potere: un incendio sul set della stagione 2 ha interrotto le riprese

Sul set della stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è scoppiato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto dichiarato da Deadline, tuttavia, l'incidente è stato di lieve entità e il cast e la troupe hanno ricominciato poco dopo il lavoro.

Le riprese degli episodi della seconda stagione Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono in corso nel Regno Unito e sono state interrotte per circa un'ora. La produzione ha poi ripreso le attività dopo che i pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

La realizzazione del secondo capitolo del progetto ispirato alle opere di J.R.R. Tolkien, pochi giorni fa, aveva dovuto affrontare un altro momento drammatico quando uno dei cavalli è morto improvvisamente a causa, probabilmente, di un arresto cardiaco mentre stava venendo girata una scena di battaglia.

La prima stagione della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo globale senza precedenti: è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L'attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video.