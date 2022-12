Gli Anelli del Potere: Bernard Hill, interprete di Re Theoden nei film, non ha intenzione di vedere la serie

La serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non sembra aver convinto Bernard Hill, interprete di Re Théoden nei film diretti da Peter Jackson.

La prima stagione, composta da otto episodi, disponibile su Amazon Prime Video, ha ottenuto un'accoglienza piuttosto positiva, ma l'attore non ha esitato a criticare il progetto.

Rispondendo alle domande di Metro, Bernard Hill ha dichiarato che non ha visto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: "No, non sono interessato. Si tratta di un progetto per fare soldi e non sono interessato a vederlo o a recitarci".

L'attore ha sottolineato: "Buona fortuna a loro e tutto il resto, ma non è la cosa reale".

Secondo Bernard la saga doveva concludersi dopo la trilogia dei film realizzati da Peter Jackson: "Penso che stessero spingendolo quando hanno realizzato Lo Hobbit. Lo Hobbit è un piccolo libro. L'hanno realizzato bene, davvero bene. Hanno ampliato la saga, ma penso che si possa tirare un elastico solo fino a un certo punto. Penso siano riusciti a farlo con Lo Hobbit perché c'erano alcune cose davvero buone in Lo Hobbit, senza alcun dubbio".

Hill si è però rifiutato di vedere la serie, ideata per avere cinque stagioni, e bisognerà attendere se cambierà idea dopo la produzione del secondo capitolo della storia che proseguirà il racconto prequel dei film tratti dall'opera di J.R.R. Tolkien.

Gli Anelli del Potere e House of the Dragon: c'è veramente rivalità tra le due serie?

La prima stagione della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto un successo globale senza precedenti: è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con più di 24 miliardi di minuti di streaming. L'attesissima serie ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita, divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video.