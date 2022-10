Gli Anelli de Poteri, la serie Amazon diventa uno snack: scoprite l'edizione limitata a tema di KitKat!

KitKat abbraccia l'epicità con la nuova edizione limitata a tema Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Vediamo insieme gli snack dedicati alla serie fantasy targata Amazon Prime Video.

Si dice che la fame venga mangiando, e allora chissà se epiche avventure non arrivino provando qualcosa di epico come il KitKat de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere!

Il celebre snack di produzione Nestlé si tinge di fantasy con una nuova edizione tutta dedicata ai protagonisti della serie ambientata nell'universo inventato da J. R. R. Tolkien.

Come ci anticipava un teaser qualche mese fa, e ci segnala adesso Food Affairs, KitKat si immerge nella storia raccontata dallo show, e lo fa con ben 8 differenti pack: abbiamo i KitKat di Galadriel, fell'elfa Noldor, della pelopiede Poppy, ma anche del principe dei Nani Durin IV e la Principessa Disa; e oiu ancora la regina Míriel, Pharazôn, il signore degli Elfi Celebrimbor e, ovviamente, immancabile la grande minaccia del mondo de Il Signore degli Anelli, Sauron.

Purtroppo tali edizioni non sono state messe in vendita, ma lo stesso sito di Nestlé invita ad esplorare la promozione vinci un epic break che tramite l'acquisto di prodotti Nestlé (KitKat e Lion) potrebbe vedervi vincitori di prodotti Amazon o dell'estrazione finale con in palio un viaggio in Galles!

Che aspettate, allora? L'epicità vi attende!