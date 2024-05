Glen Powell sarà il nuovo Warren Beatty nel remake de Il paradiso può attendere

L'Hollywood Reporter annuncia l'arrivo di un remake de Il paradiso può attendere prodotto da Paramount che vedrà protagonista la star di Hit Man e Top Gun: Maverick Glen Powell.

Stephen Gaghan, premio Oscar per la sceneggiatura di Traffic, scriverà il progetto basato sulla pièce teatrale di Harry Segall che ha dato vita alla commedia di culto con Warren Beatty del 1978 candidata a nove Oscar.

Tutti tranne te: Glen Powell in una scena imbarazzante

Il paradiso può attendere vedeva Warren Beatty nei panni di un quarterback della NFL che muore prematuramente a causa di un angelo ansioso e ritorna sulla Terra nel corpo di un milionario recentemente assassinato. Beatty ha diretto il film con Buck Henry e ha scritto la sceneggiatura insieme a Elaine May.

Hit Man, i genitori di Glen Powell prendono in giro il figlio alla prima del film

Pare che il progetto di Glen Powell e Stephen Gaghan non sarà un remake nel vero senso della parola - il personaggio principale non sarà un giocatore di football - ma ruoterà anch'esso attorno all'idea di un uomo strappato via dalla sua esistenza prima del suo tempo.

Richiestissimo Glen Powell, dopo il successo della romcom Tutti tranne te e del sequel di Top Gun. A breve lo vedremo nel disaster movie sequel Twisters, nel revenge drama Huntington, diretto da Edgar Wright, e nel nuovo progetto di J.J. Abrams.