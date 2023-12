Glen Powell sulla presunta storia d'amore con Sydney Sweeney: 'Non c'è nulla di vero'

Glen Powell e Sydney Sweeney hanno recitato insieme nella commedia romantica Tutti tranne te e l'attore ha dovuto affrontare i tanti gossip apparsi online che sostenevano che i confini tra realtà e finzione fossero scomparsi e con la collega fosse nata una storia d'amore.

L'attore, intervistato da Business Insider, ha così smentito tutte le voci spiegando quanto realmente accaduto.

Il cuore spezzato di Glen

Tutti tranne te: Glen Powell in una scena imbarazzante

Nell'intervista Glen Powell spiega che Sydney Sweeney ha notato l'attenzione data alla presunta coppia e abbia sfruttato la situazione per promuovere il film enfatizzando il feeling che si era creato sul set.

La star di Top Gun: Maverick ha spiegato: "Devo dare a Sydney tutto il merito. Non ho la capacità mentale di riuscire in una cosa simile, ma lei è davvero intelligente. Lo è davvero. E io e Sydney abbiamo un vero feeling. Ho avuto un'esperienza meravigliosa con lei in questo progetto. Ma per quanto riguarda frequentarsi realmente ed essere una coppia? Non è affatto così".

Powell ha inoltre ammesso che per lui è stato un periodo complicato: "L'unico motivo per cui ha reso le cose più difficili nell'affrontare queste situazioni è stato il fatto che stavo affrontando realmente la fine di una storia d'amore durante il tour promozionale. Ero con qualcuno che amavo realmente e a cui tenevo, e stavo cercando di dare un senso a molte cose. Per Sydney è stato molto più facile perché è in una relazione davvero impegnata e meravigliosa, ed è davvero felice. Per me è stato un po' più difficile".

Tutti tranne te, Glen Powell è quasi morto nella scena sulla scogliera: "Mi sono spogliato troppo in fretta"

I dettagli della commedia

Il film Tutti tranne te è stato diretto da Will Gluck, regista di Easy Girl e Amici di letto, e scritto da Ilana Wolpert (High School Musical: The Musical: The Series) insieme allo stesso Gluck. Il progetto è stato prodotto esecutivamente da Sweeney, con Gluck, Joe Roth, Jef Kirschenbaum, Natalie Sellers e Alyssa Altman alla produzione.

Nella commedia Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un fantastico primo appuntamento qualcosa accade che spegne la loro attrazione, fino a quando si ritrovano inaspettatamente insieme a un matrimonio in Australia, dove fanno quello che ogni altro adulto maturo farebbe: fingere di avere una relazione.