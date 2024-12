Glen Powell si trasforma in un quarterback del college nel primo teaser trailer di Chad Powers

Hulu ha diffuso il primo teaser di Chad Powers, la nuova serie comedy che vede come protagonista Glen Powell.

Non è passato molto tempo da quando abbiamo visto Glen Powell sul grande schermo, e l'attore è già pronto a tornare a deliziarci, questa volta sul piccolo schermo. Hulu ha infatti diffuso oggi il primo teaser trailer di Chad Powers, la nuova commedia sportiva che vede Powell, uno degli attori più richiesti di Hollywood, nel ruolo principale.

Powell è anche co-creatore della serie, insieme a Michael Waldron, e la produzione è affidata a Peyton Manning, campione del Super Bowl, attraverso la sua Omaha Productions. Lo show sarà presentato in anteprima nell'autunno del 2025.

Il teaser trailer e la trama di Chad Powers

La descrizione ufficiale di Chad Powers recita: "Powell interpreta Russ Holliday, un quarterback del college un tempo destinato alla NFL, ma che vede la sua carriera stroncata a causa di una cattiva condotta. Nel disperato tentativo di risalire in auge, si traveste e si unisce a una squadra di football in difficoltà nel Sud, dove diventa il talentuoso e affabile Chad Powers".

Il teaser di pochi secondi mostra Powell nei panni sia di Holliday che di Powers, anticipando le protesi esagerate e le abilità comiche dell'attore sul campo. Proprio come la ben più nota Ted Lasso, serie di grande successo conclusasi su Apple TV+, Chad Powers si ispira a uno sketch sportivo del 2022 prodotto da Omaha Productions e ESPN+, in cui Eli Manning, il fratello di Peyton e quarterback della NFL, si traveste e partecipa ai provini per la squadra di football della Penn State.

Nel cast figurano anche Perry Mattfeld nel ruolo di Ricky, Quentin Plair come l'allenatore Byrd, Wynn Everett nel ruolo di Tricia, Frankie A. Rodriguez nel ruolo di Danny e Steve Zahn in quello di Jake Hudson.

Eli e Peyton Manning sono entrambi produttori esecutivi di Chad Powers, lavorando sotto la loro Omaha Productions. Glen Powell, Jamie Horowitz e Ben Brown sono co-produttori esecutivi, mentre Michael Waldron produce insieme ad Adam Fasullo per Anomaly Pictures.

Come annunciato recentemente, Powell sarà protagonista del remake di The Running Man, diretto da Edgar Wright, che lo vedrà ancora una volta al fianco di Sydney Sweeney. Inoltre, l'attore apparirà nel ruolo principale anche nel prossimo film di J.J. Abrams.