Glen Powell annuncia la fine delle riprese di The Running Man

Glen Powell ha annunciato la fine delle riprese di The Running Man, un nuovo adattamento del romanzo scritto nel 1982 da Stephen King.

In precedenza era stato Paul Michael Glaser a portare la storia sul grande schermo, affidando il ruolo del protagonista ad Arnold Schwarzenegger.

L'annuncio del protagonista

Nel film The Running Man l'attore Glen Powell avrà il ruolo di Ben Richards. La star ha pubblicato sui social una foto in cui appare anche il regista Edgar Wright per annunciare che è finito il lavoro sul set.

L'attore ha aggiunto: "Tutto il mio affetto e il mio apprezzamento sono rivolti al nostro incredibile cast e alla troupe che ha lavorato senza tregua al progetto. Non vedo l'ora che tutti voi possiate vedere quello che abbiamo girato... Presto arriverà molto altro".

Il film dovrebbe arrivare nei cinema a novembre e nel cast ci sono anche Katy O'Brian, Daniel Ezra, Karl Glusman, Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, Jayme Lawson, Emilia Jones, William H. Macy, David Zayas, Sean Hayes, e Colman Domingo.

Cosa racconterà The Running Man

Al centro della trama c'è Ben Richards, un uomo disperato senza lavoro, soldi, via d'uscita e una figlia che ha bisogno di cure mediche. L'uomo decide quindi di accettare di partecipare a un programma televisivo in cui i concorrenti devono cercare di sopravvivere per 30 giorni, mentre gli viene data la caccia da persone addestrate davanti agli occhi degli spettatori. Se Ben riuscirà a rimanere in vita guadagnerà ben un miliardo di dollari, ma nessuno è mai sopravvissuto più di otto giorni. La disperazione lo spinge a tentare l'impresa, cercando di non morire.

Il film The Running Man arriverà nei cinema americani il 7 novembre.