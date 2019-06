Glee: su Netflix tutte le stagioni in streaming da oggi

Netflix aggiunge al suo catalogo le sei stagioni di Glee, la serie ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ian Brennan che è andata in onda per la prima volta dieci anni fa sulla Fox. Trovate la serie in streaming da oggi sulla piattaforma.

Glee è incentrata sui New Direction, il Glee Club del liceo William McKinley, i cui componenti sono in maggioranza i classici Nerd dei licei americano che troveranno nel canto il loro riscatto guidati da Will Schuester il professore di spagnolo della scuola. La serie ha visto decine di protagonisti tra i quali ricordiamo Matthew Morrison, Jane Lynch, Lea Michele, Cory Monteith, Chris Colfe,r Darren Criss - a proposito, non perdetevi l'intervista a Darren Criss dal Harry Shum Jr., Chord Overstreet. Ricky Martin, Whoopi Goldberg, Britney Spears , Gwyneth Paltrow, Olivia Newton John, Neil Patrick Harris e Josh Groban sono solo alcune delle numerose guest star che hanno partecipato alla serie.

Glee, considerata ormai un cult nel suo genere, ha il merito di aver fatto conoscere ai giovanissimi alcuni grandi classici della musica come Everybody Wants to Rule the World dei Tears For Fears, You Keep Me Hangin' On delle Supremes e Somebody to Love e Somebody to Love dei Queen. Epoi c'è The Power of Madonna, il quindicesimo episodio della prima stagione, che è interamente dedicato alla pop star statunitense.

La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti aggiudicandosi tra gli altri 9 Emmy Award, 4 Golden Globe Awards ed il Golden Globe 2011 per la miglior serie televisiva. Glee chiude un mese di giugno dove Netflix ha presentato alcune tra le più gustose novità di questa prima parte del 2019.