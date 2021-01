Glassboy, clip esclusiva del film per ragazzi con Loretta Goggi

Glassboy è un film per ragazzi presentato in anteprima nazionale alla winter edition del cinquantesimo Festival di Giffon; ecco in esclusiva una clip della pellicola che sarà disponibile dal primo febbraio sulle principali piattaforme on demand.

Glassboy, il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, è una pellicola per ragazzi del regista Samuele Rossi, liberamente ispirata al romanzo Premio Andersen Il Bambino di Vetro di Fabrizio Silei. Glassboy sarà disponibile dal primo febbraio sulle principali piattaforme on demand: Sky Primafila, Google Play, Infinity, Apple tv, Chili, Rakuten Tv, The Film Club e Io resto in Sala.

Nella video clip che potete vedere sopra si vedono i quattro piccoli protagonisti del film fare un patto e prendere un treno che li porterà alla loro meta.

Il protagonista di Glassboy è Pino Gambassi, un bambino affetto da emofilia animato da una sfrenata voglia di libertà e di sconfinato coraggio. Pino decide d'iniziare la sua avventura nel mondo e di dimostrare a tutti che può vivere la sua vita come chiunque altro.

Il film si è aggiudicato il premio ECFA come Miglior Film Europeo per Ragazzi al PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival e ha partecipato alla winter edition del cinquantesimo Giffoni, dove è stato presentato in anteprima nazionale come unica opera italiana in concorso, incantando la giovane giuria del festival. Il film proseguirà inoltre il suo percorso festivaliero in Sud America, dove è stato selezionato nel concorso ufficiale del FICAIJ, il Festival Internazionale del Cinema e dell'Audiovisivo per Bambini e Giovani, una delle più importanti vetrine per la formazione audiovisiva del pubblico giovane, e farà parte della short list per aggiudicarsi il premio come miglior film Europeo per ragazzi 2020 (Best European Feature Film for Children and Youth in 2020) che ogni anno l'Associazione Europea dei Film per Bambini (European Children's Film Association) assegna.

Glassboy è diretto dal regista e sceneggiatore Samuele Rossi ed è liberamente ispirato al romanzo Premio Andersen Il Bambino di Vetro di Fabrizio Silei. Nel cast un'inedita Loretta Goggi nei panni dell'apprensiva e dispotica nonna, Giorgia Wurth, Massimo De Lorenzo, Giorgio Colangeli, David Paryla e il giovanissimo Andrea Arru nei panni del protagonista. Al suo fianco gli Snerd, ovvero gli esordienti Rosa Barbolini (Mavi), Stefano Trapuzzano (Ciccio), Gabriel Mannozzi De Cristofaro (Domenico), Mia Pomelari (Mei Ming) e Luca Cagnetta (Gianni), a capo della banda rivale, con i bulli Emanuele De Paolis e Stefano Di Via.

La pellicola, distribuito da Solaria Film in collaborazione con Minerva Pictures, sarà disponibile dal primo febbraio sulle principali piattaforme on demand: Sky Primafila, Google Play, Infinity, Apple tv, Chili, Rakuten Tv, The Film Club e Io resto in Sala.