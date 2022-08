Glass Onion, Empire ci presenta i personaggi del sequel di Knives Out con delle nuove foto dal film Netflix

Empire Magazine ci offre un nuovo sguardo in esclusiva al sequel di Knives Out, Glass Onion, in arrivo prossimamente su Netflix.

I fan di Knives Out e del Detective Benoit Blanc non vedono l'ora che Glass Onion, il sequel della pellicola con Daniel Craig diretta da Rian Johnson, arrivi su Netflix. Ma ci vorrà ancora un po' affinché ciò avvenga, per cui Empire Magazine ha deciso di mostrarci in anteprima qualcosa in più sul film e sui suoi personaggi con delle foto in esclusiva.

C'è un nuovo mistero da risolvere per Benoit Blanc, l'abile detective interpretato da Rian Johnson nel franchise di Knives Out, che ora andremo a incontrare nuovamente in un'ambientazione del tutto diversa da quella di Cena con Delitto.

Ci ritroveremo infatti in Grecia, dove "un gruppo di conoscenti è stato convocato da un loro amico decisamente benestante per un murder mystery che, dall'essere un semplice gioco, diventerà fin troppo reale" Nello stellare cast che non ha nulla da invidiare a quello del film precedente, troviamo anche Edward Norton, Kathryn Han, Dave Bautista, Jessica Henwick, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Madeline Cline e Janelle Monae, e da queste nuove foto possiamo farci un'idea di che aspetto e ruolo avranno nel film.

Dallo scienziato di Odom Jr., Lionel Touissant, alle dipendenze del personaggio di Norton, Miles Bron, alla star di YouTube interpretata da Bautista, Duke Cody, e la sua ragazza parecchio più giovane, Whiskey, a cui presta il volto Madeline Cline; dalla fashionista Birdie interpretata da Kate Hudson e la sua assistente Peg, ovvero Jessica Henwick alla imprenditrice Cassandra 'Andi' Brand della Monae, passando anche per la governatrice del Connecticut Claire Debella di Kathryn Han, alla ricerca di un posto nel Senato.

Sembra dunque che la situazione si riscalderà presto in Glass Onion - Knives Out, con tutte queste personalità in gioco, ma chi si macchierà del crimine più orrendo? E come arriverà il Detective Benoit Blanc alla risoluzione del caso? Lo scopriremo solo il 23 dicembre su Netflix.