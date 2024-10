Il Gladiatore 2, Paul Mescal parla della pressione nell'ereditare il ruolo da Russell Crowe

Come confermato dal trailer, il Lucio di Mescal è il figlio del Massimo di Crowe, così l'attore ha fatto riferimento alla pressione di questo compito

La giovane star de Il Gladiatore II, Paul Mescal, ha recentemente fatto riferimento alla pressione che deriva dall'aver preso il posto di Russell Crowe come nuovo protagonista del franchise.

Diretto da Ridley Scott, il sequel del film vincitore del Premio Oscar nel 2001 vedrà Mescal nel ruolo di Lucio, figlio di Massimo, che si ritrova a combattere nel Colosseo dopo che i Romani hanno conquistato la sua casa. Oltre a Mescal, il cast vedrà il ritorno di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei loro ruoli originari, più l'aggiunta di star come Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn. Tuttavia, Massimo rimane uno dei personaggi più memorabili di Crowe, quindi i paragoni con Mescal arriveranno inevitabilmente.

In una recente intervista, Mescal ha parlato della pressione di diventare il nuovo volto del Gladiatore 2 dopo il successo ottenuto da Crowe, vincitore di un Oscar nel film originale. Pur ammettendo di essersi sentito sotto pressione, l'attore ha rivelato che il coinvolgimento di Scott lo ha tranquillizzato.

"Sì. Sì e no. Perché al centro di entrambe le storie c'era Ridley, che ha diretto il primo con una tale brillantezza che il fatto che tornasse dietro la macchina da presa in questo film mi ha riempito di fiducia", ha risposto Mescal, che ha aggiunto: "Ma naturalmente c'è un naturale nervosismo e il desiderio di realizzare lo stesso risultato, ma questo è valido per qualsiasi cosa, indipendentemente dall'eredità di un film che ha preceduto il tuo".

Il gladiatore 2, Denzel Washington: "Ridicolosamente grandioso. Paul Mescal e Pedro Pascal immensi"

Il gladiatore rimane uno dei film più iconici sia della carriera di Crowe che di Scott. Il primo ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione di Massimo e il film si è aggiudicato anche la statuetta per il miglior film. Su Rotten Tomatoes, vanta un 79% di critica e un forte 87% di pubblico. Il film ha incassato 465,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il Gladiatore 2 uscirà nelle sale italiane il 14 novembre 2022 e solo il tempo ci dirà se riuscirà a bissare il successo del capitolo originale e raggiungere il cuore degli appassionati in tutto il mondo che ancora oggi ricordano con grandissimo affetto il film del 2000.