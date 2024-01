Il gladiatore 2, Fred Hechinger:'La stessa sensazione di quando inizi a fare teatro'

Fred Hechinger ha partecipato alle riprese del sequel de Il gladiatore, diretto da Ridley Scott e con protagonista Paul Mescal. Hechinger ha sostituito Barry Keoghan nel cast del film nel ruolo dell'imperatore Geta. Intervistato da Collider, l'attore ha approfondito l'esperienza vissuta sul set e il metodo di lavoro di Scott.

Il regista di Blade Runner e Alien è solito lavorare con più macchine da presa in contemporanea per ottenere angolazioni e prospettive diverse per ogni scena:"È incredibile. Voglio dire, le otto macchine da presa mi ricordano il teatro hai un intero ambiente creato in camera. Ma devo ammettere, ciò che è sorprendente è che quando qualcosa si sente, sembra vivo in modi unici ma in connessione".

Il set come un teatro

"Quando qualcosa è davvero speciale" ha continuato Hechinger "come ciò che stiamo facendo qui, quando inizi a trovare un ritmo, se sei fortunato, mi sento connesso a quella sensazione di quando hai iniziato a fare teatro. Non sono mai riuscito a dare un nome a quell'insolita sensazione ma semplicemente la percepisci. Indicava il modo in cui il cast forma un legame che poi si riversa nella storia raccontata sul palco o sul set. Trascorriamo tutto questo insieme e ti fai veri amici, una parte straordinaria".

Connie Nielsen e Russel Crowe in una scena del film Il Gladiatore

Il gladiatore 2 racconta la storia di Lucio (Paul Mescal), figlio di Lucilla (Connie Nielsen), innamorata di Massimo Decimo Meridio nel primo film, nonché nipote di Commodo. Nel cast anche Denzel Washington, Pedro Pascal, Djimon Hounsou e Joseph Quinn.