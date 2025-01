Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori: è nato il piccolo Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di annunciare su Instagram che il loro primo figlio è nato. Con un post di coppia che è stato condiviso su entrambi i profili, i due rivelano di essere diventati genitori del piccolo Kian.

Salemi e Pretelli diventano genitori: la foto di coppia su Instagram

Una gravidanza che è stata vissuta sotto gli occhi dei fan e dei social, in cui, molto spesso, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno raccontato con ironia e con un pizzico di paura per la loro condizione di neo-genitori. E quindi, in linea con la loro strategia, arriva la foto su Instagram dove la coppia presenta a tutti la nascita di Kian, il nome scelto per il loro primo figlio.

Uno scatto molto bello. Entrambi sono felici e sorridenti, appaiono abbracciati e con indosso un pigiama di seta nero con i bordi bianchi. E tra quelle braccia spunta il piccolo Kian. La foto in questione ha fatto incetta di like e sono tanti i commenti che si leggono sotto al post. Un fiume di amore per la coppia che decide di compiere un passo fondamentale nella relazione nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Il figlio - dal nome così singolare - avrà il doppio cognome, sia quello di Salemi che di Pretelli.

Una felicità condivisa che scalda il cuore. Di recente Giulia Salemi era stata ospite a Verissimo e aveva raccontato le gioie della gravidanza. "È il momento più bello della mia vita, ho un'energia, una felicità che non ho mai avuto. Una serenità mai provata prima. Mancano poche settimane, salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Capodanno. Teoricamente dovrebbe nascere a metà gennaio. Lo sento tantissimo, la sera spunta un piede, una mano, una sensazione meravigliosa", aveva rivelato a Silvia Toffanin. Oggi la lieta novella arriva a compimento di un momento felice e di ritrovata stabilità per la coppia.