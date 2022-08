Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? L'indiscrezione che fa sognarei fan della coppia

Pierpaolo Pretelli avrebbe chiesto a Giulia Salemi di sposarlo, ricevendo un sì come risposta: l'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia. I diretti interessati non hanno rivelato nulla ma i #prelemi, come si fanno chiamare i fan della coppia, sono già pronti a festeggiare le nozze dei loro beniamini.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti e fidanzati all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, complice involontaria Elisabetta Gregoraci che nelle settimane precedenti aveva respinto la corte dell'ex velino. La storia d'amore tra i due ragazzi è continuata anche al di fuori della casa più spiata d'Italia e i due potrebbero presto sposarsi.

Dagospia, in una delle sue pillole dedicate al gossip, ha riportato l'indiscrezione scrivendo "Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l'esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo".

I due, come dicevamo, non hanno confermato il rumor, l'unica certezza è che la loro storia va avanti, Giulia da tempo ha conosciuto Leonardo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero. Giulia, a proposito delle nozze con Pierpaolo, aveva detto a Superguida Tv "Il nostro legame cresce sempre di più, siamo sempre più complici e complementari. Quando mi farà la proposta ci sposeremo", magari saranno state proprio queste parole a spingere Pretelli a chiedere alla Salemi di sposarlo.