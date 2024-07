Giulia De Lellis fa una scenata al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. I due si erano conosciuti e fidanzati sette anni fa nella casa del Grande Fratello VIP. Al matrimonio erano presenti numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dei social e, come riportano le indiscrezioni, non tutto è filato liscio, come si legge in queste ore sul web.

La scenata dell'influencer raccontata dalle segnalazioni dei presenti alle nozze

Secondo una fonte anonima che ha scritto a Deianira Marzano, Giulia De Lellis è stata protagonista di un litigio. Al matrimonio tra i due ex vipponi, oltre all'influencer, erano presenti il suo ex, Andrea Damante, e Tony Effe, il rapper con cui è stata paparazzata a Napoli, durante una delle tre serate che hanno riempito lo Stadio Maradona con Geolier al centro della scena.

Lo strano triangolo che si è creato alle nozze di Cecilia e Ignazio ha incuriosito il pubblico, e all'esperta di gossip sono arrivate numerose segnalazioni. "La De Lellis posso dirvi che ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe perché c'era Damante e non ha voluto creare caos," ha scritto la Marzano. E ancora: "Mi sono arrivati circa 300 messaggi che dicevano che la De Lellis, al matrimonio, indossava la giacca di Tony Effe. Ragazze, ma tutt appost?!"

Tony Effe era presente al matrimonio tra Cecilia e Ignazio

Ma non è finita qui. Le talpe presenti al matrimonio hanno avvisato Deianira che ci sarebbe stata una lite tra Giulia e l'ex leader della Dark Polo Gang, raccontata come una vera scenata di gelosia dell'influencer nei confronti del rapper romano, reo di essersi appartato con una ragazza per parlare.

"E adesso ho una notiziona. Fonte certa di chi era al matrimonio di Cecilia e Ignazio, la De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony Effe", si legge sulla pagina Instagram dell'esperta di gossip. "Ovviamente nascondi il mio nome. Ha fatto una scenata da pazza a lui", ha precisato la talpa.