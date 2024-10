Giulia a Uomini e Donne: “Felice per Mirco e Alessia", il commento che spiazza Maria De Filippi

Giovedì 24 ottobre è andata in onda la seconda puntata dello speciale di Uomini e Donne dedicato ai protagonisti di Temptation Island, con un secondo segmento che ha visto al centro dell'attenzione la storia di Giulia, Mirco e la tentatrice Alessia.

Un confronto sorprendente nello speciale di Uomini e Donne

Dopo la rottura con Giulia avvenuta durante il falò di confronto nella sesta puntata del docu-reality, Mirco ha scelto di lasciare il programma con Alessia. Tuttavia, è stato l'ingresso in studio di Giulia a stupire tutti, incluso il pubblico a casa, Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, che erano presenti insieme agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Giulia, a differenza di quanto ci si sarebbe potuto aspettare, è apparsa molto serena. Ha stretto la mano alla tentatrice Alessia, affermando di essere felice che Mirco l'abbia lasciata per una ragazza "carina, intelligente e dolce", e ha aggiunto: "Ci tiene a lui. Sarei stata peggio se mi avesse mollato per una superficiale". Le sue parole hanno colpito tutti per il tono maturo e distaccato, tanto che Gianni Sperti ha subito espresso il suo scetticismo, sostenendo che Giulia stesse fingendo.

Mirco e Alessia nell'ultima puntata di Temptation Island

Nonostante la lunga relazione di nove anni, Giulia ha spiegato che si rende conto di non essere più in grado di dare a Mirco ciò di cui lui ha bisogno. Inoltre, ha ringraziato Alessia per averla sempre rispettata durante il percorso, a differenza di altre tentatrici. Alfonso, presente in studio con la sua ex fidanzata Federica, ha insinuato che Giulia, con il suo atteggiamento, stesse già andando avanti, forse frequentando qualcun altro. A quel punto, Giulia ha ammesso di sentirsi con un nuovo ragazzo. Dopo questa rivelazione, l'ex fidanzato è apparso visibilmente nervoso. Il suo comportamento ha spinto Tina Cipollari a esprimere i suoi dubbi: secondo l'opinionista, Mirco non è realmente coinvolto con Alessia, ma è ancora innamorato di Giulia.

L'atteggiamento di Mirco ha fatto pensare a molti che la sua storia con Alessia potrebbe non essere così solida come sembra. Tina ha ipotizzato che Mirco non abbia realmente superato la rottura con Giulia, e c'è chi già pensa che Alfonso Signorini, vedendo la puntata, potrebbe considerare di portarli nella Casa del Grande Fratello, come fece l'anno scorso con Mirko, Perla e Greta.