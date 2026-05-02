“Giù le mani da Francesca”: Lilli Manzini attacca dopo lo scontro al GF Vip

Le ultime ore al Grande Fratello Vip sono state segnate da una forte tensione tra Marco Berry e Francesca Manzini. Tutto è nato da una confessione personale dell'imitatrice, che ha raccontato di non avere più rapporti con la sorella maggiore Lilli. Durante il confronto, alcune considerazioni di Berry non sono state gradite da Manzini, dando il via a un acceso faccia a faccia che ha rapidamente infiammato gli animi. Nelle ultime ore a difesa di Francesca è intervenuta proprio la doppiatrice Lilli Manzini.

Il commento di Marco Berry sulla differenza d'età

Dopo aver ascoltato le parole di Francesca, Berry ha attribuito la distanza tra le due sorelle alla differenza d'età di 14 anni, ritenendo che questo aspetto abbia inciso negativamente sul loro rapporto.: "Quella è l'età peggiore per una ragazza, probabilmente ti ha odiato. Tra i 14 e i 17 anni sono i periodi più difficili."

Parole che non sono affatto piaciute a Francesca Manzini, che ha definito l'intervento indelicato, criticando non solo il contenuto delle sue parole ma anche il modo in cui sono state espresse. L'imitatrice ha sottolineato come si sia sentita ferita e non rispettata in un momento così personale. Da lì la situazione è degenerata con una reazione molto dura di Berry che ha portato la produzione a richiamarlo in confessionale.

Marco Berry

Interviene Lilli Manzini: "Difendo mia sorella"

A intervenire dall'esterno è stata Lilli Manzini, sorella maggiore di Francesca, che ha deciso di dire la sua sui social. La doppiatrice ha criticato duramente l'atteggiamento di Berry: "Inveire così per me è una caduta di stile allucinante. È una cosa bassissima." Lilli ha poi chiarito un punto fondamentale: il suo rapporto con Francesca non è mai stato segnato dall'odio. "Non ho né patito né odiato la nascita di mia sorella. Per me è il dono più bello del mondo. E guai a chi la tocca: non è una minaccia, è la verità."

Il chiarimento sulla polemica e il legame tra sorelle

Già in passato Lilli era intervenuta per commentare il percorso della sorella nel reality, venendo però fraintesa. Questa volta ha voluto essere ancora più chiara, sottolineando come alcuni concetti espressi dalla sorella siano stati travisati.

La doppiatrice ha inoltre spiegato perché si è sentita in dovere di intervenire: "Considerando che devo vedere queste dinamiche di gioco, perché i reality sono fatti così, bisogna adeguarsi a questo tipo di trasmissioni, a queste dinamiche, ma si parlava di me, quindi sono protagonista della situazione. Quello che mi fa più male è vedere mia sorella insultata"

"Siamo due figlie uniche": il messaggio finale

Infine, Lilli Manzini ha ribadito con orgoglio il legame che la unisce a Francesca, nonostante la differenza d'età: "Io e mia sorella abbiamo 14 anni di differenza, e pesano. Ma siamo due figlie uniche. Ne vado fiera. Un conto è la critica, un altro è l'insulto, e qui si sta insultando. Che bel gioco che state facendo. A ciascuno il suo gioco, io mi tengo il mio".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: L'atteggiamento sostenuto di Francesca e le scuse di Marco