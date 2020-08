Giù la testa: Sergio Leone ed Ennio Morricone ancora protagonisti stasera su Rai3

Nuova puntata, stasera su Rai3, del ciclo dedicato a Sergio Leone ed Ennio Morricone: alle 20:30 arriva Giù la testa, film western girato dal regista romano nel 1971, secondo capitolo della "trilogia del tempo" di cui fanno parte ance C'era un volta il West (in onda lo scorso sabato, ora visibile in streaming su RaiPlay) e C'era una volta in America.

Un fuorilegge messicano, Juan Miranda, padre di cinque figli che lo aiutano nelle sue imprese banditesche, associatosi con un irlandese, John Mallory, per svaligiare un banca, si ritrova invece a combattere al suo fianco coi rivoltosi di Villa e Zapata. Dopo aver preso parte alla conquista di una cittadina, Mesa Verde, e alla distruzione di buona parte delle truppe del colonnello governativo Gunther Resa, - uno spietato massacratore di peones, - Juan scopre che costui, riuscito a salvarsi, ha fatto uccidere i suoi cinque figli. Nel cast James Coburn, Rod Steiger e Romolo Valli.

La colonna sonora è ancora una volta composta da Ennio Morricone, nella quale spicca il brano "Sean Sean", fra i migliori mai realizzati dallo straordinario compositore italiano.