Giovanni Soldini - Il mio giro del mondo in esclusiva su Prime Video dal 25 marzo

Un'avventura marina mozzafiato raccontata in un docufilm appassionante. Sarà disponibile da martedì 25 marzo su Prime Video Giovanni Soldini - Il mio giro del mondo, pellicola che segue in presa diretta la traversata globale del celebre velista italiano svoltasi da ottobre 2022 a gennaio 2024 per oltre 30.000 miglia, dai porti del Mediterraneo all'Oceano Atlantico, dalle isole caraibiche all'Oceano Pacifico, fino al Mar Cinese Meridionale e al placido Oceano Indiano.

Una produzione spettacolare che ha richiesto 16 mesi di riprese via mare e via terra e oltre due anni di lavoro, che porta la firma di Groenlandia e QMI, in associazione con Medusa Film e realizzata in collaborazione con Prime Video. A bordo del Maserati Multi70, Giovanni Soldini ha circumnavigato il globo, ma il film ripercorre la carriera del velista, dagli inizi in barca a vela negli anni '80 ai giri in solitaria e ai record che lo hanno reso un campione mondiale a partire dagli anni '90.

Un docufilm eccezionale

Locandina di Giovanni Soldini - Il mio giro del mondo

Prodotto da Giovanni Cova, Matteo Rovere, Leonardo Godano e Sydney Sibilia e scritto da Tommaso Franchini, Emanuele Cava e Shadi Cioffi, Giovanni Soldini - Il mio giro del mondo è un diariop per immagini che racconta le difficoltà e i trionfi di una vita in mare. Il film vanta anche musiche originali firmate dai Mokadelic.

Soldini, impegnato da sempre in prima linea nella difesa del mare, ha scelto per la sua ultima impresa un trimarano ultraleggero, capace di "volare" sulle onde a 40 nodi di velocità, autosufficiente grazie a un motore elettrico e pannelli solari, ed equipaggiato della strumentazione Ocean Pack, che lo rende un vero e proprio laboratorio oceanografico galleggiante, in grado di misurare l'anidride carbonica, temperatura, salinità e connettività dell'acqua in superficie. I dati raccolti da Soldini sono stati messi a disposizione della comunità scientifica, trasformando l'impresa in un tassello verso la salvaguardia degli oceani.

Nel corso di questo viaggio, Soldini ha inoltre incontrato oltre 30 esperti, scienziati e attivisti del pianeta impegnati quotidianamente in questa fondamentale sfida globale, come il Prof. Javier Aristegui Ruiz dell'Università Las Palmas de Gran Canaria, che studia da oltre 30 anni la CO2 in mare, o come il prof. James McWilliams a Los Angeles, sviluppatore di un modello di previsione del riscaldamento del pianeta. Le testimonianze raccolte sono disponibili sulla piattaforma editoriale multimediale aroundtheblue.org, l'estensione online del diario di bordo di Soldini.