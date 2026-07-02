"Sfascio tutto": Giovanni furioso a Temptation Island dopo il rifiuto di Sabrina

Sabrina sceglie di non presentarsi al falò di confronto anticipato e lascia Giovanni da solo. Il fidanzato perde il controllo nel villaggio e fa volare pouf e divanetti.

Il falò di confronto anticipato richiesto da Giovanni si conclude con un colpo di scena che cambia gli equilibri della coppia. Sabrina decide infatti di non presentarsi all'appuntamento con Filippo Bisciglia, scegliendo di continuare il suo percorso a Temptation Island. Una decisione che scatena la rabbia del fidanzato, il quale perde il controllo nel villaggio dei fidanzati, sfogandosi con parole durissime e arrivando a scagliare in aria pouf e divanetti.

Perché Sabrina ha rifiutato il falò e cosa ha visto Giovanni

La prima puntata di Temptation Island si era conclusa con la richiesta di un falò di confronto anticipato da parte di Giovanni, dopo aver visto la fidanzata Sabrina avvicinarsi al single Lory. Nel nuovo appuntamento con il docu-reality arriva però la risposta definitiva: Sabrina sceglie di non presentarsi, preferendo restare nel villaggio e proseguire l'esperienza.

Prima della richiesta del confronto, Filippo Bisciglia aveva mostrato a Giovanni altri filmati in cui Sabrina confessava alle altre fidanzate di sentirsi sempre più vicina al tentatore. "Con Lory ho trovato una complicità che non ho con Giovanni", racconta la ragazza, arrivando ad ammettere che, senza la presenza delle telecamere, si sarebbe lasciata andare fino a baciarlo.

Rosario lancia divani nel villaggio

Parole che spingono Giovanni a mettere in discussione l'intera relazione. "Se ha già capito di non amarmi più dopo così poco tempo, poteva lasciarmi prima", commenta amareggiato. Quando Filippo Bisciglia raggiunge Sabrina per comunicarle la richiesta del falò, la giovane appare sorpresa: "Che cosa ha visto di così grave?". Nonostante tutto, decide di non presentarsi al confronto, lasciando Giovanni ad aspettarla inutilmente.

"Sfascio tutto": la furia di Giovanni nel villaggio

La scelta di Sabrina provoca una reazione durissima. "Vergogna, doveva venire subito qui. Il suo è egoismo, non sta pensando al mio stato d'animo. Si è comportata senza rispetto", dice Giovanni dopo aver appreso che la fidanzata non arriverà. Lo sfogo, però, non si ferma alle parole. Mentre torna nel villaggio dei fidanzati, il concorrente promette di "sfasciare tutto" e dà seguito alla sua rabbia, facendo volare pouf e divanetti sotto gli occhi degli altri partecipanti.

Tra un momento di rabbia e l'altro, Giovanni pronuncia anche parole che sembrano mettere la parola fine alla loro storia: "Non posso permetterle di macchiare l'amore che ho provato per lei in questi anni. Può farsi la sua vita, ma lontano da me".

Nonostante il forte momento di sconforto, il fidanzato decide infine di non lasciare il programma. Rimane nel villaggio e, nelle battute finali della puntata, si avvicina alla single Elisa, alla quale racconta quanto accaduto, aprendo così un nuovo capitolo del suo percorso nel reality.