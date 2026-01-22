Giorgio Manetti, il retroscena sull’incontro con Alfonso Signorini: "Ecco cosa mi è stato chiesto di fare"

L'ex cavaliere di Uomini e Donne racconta per la prima volta i dettagli dell'incontro con Alfonso Signorini e spiega perché non ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Giorgio Manetti, l'ex volto simbolo di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé. Protagonista del trono over grazie alla sua discussa relazione con Gemma Galgani, dopo l'addio al dating show di Maria De Filippi ha scelto una vita più defilata, facendo in parte perdere le sue tracce televisive. Ospite di Lorenzo Pugnaloni, Manetti ha però raccontato di recente alcuni retroscena sulla sua carriera, soffermandosi anche su un colloquio avuto con Alfonso Signorini che gli chiese di partecipare al Grande Fratello Vip e il motivo del rifiuto.

Che fine ha fatto Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha progressivamente preso le distanze dal mondo della televisione. Nonostante l'enorme popolarità conquistata negli studi di Canale 5, l'ex cavaliere ha preferito non esporsi eccessivamente, alimentando la curiosità dei fan che ancora oggi continuano a seguirlo e a chiedersi perché non sia più tornato stabilmente sul piccolo schermo.

Il retroscena su L'Isola dei Famosi: "C'è stato un blocco"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, Manetti ha rivelato un dettaglio finora poco noto: per ben due volte sarebbe stato vicino a partecipare a L'Isola dei Famosi. Secondo il suo racconto, due diverse agenzie lo avrebbero proposto al reality e lo staff, compresa la conduttrice dell'epoca, si sarebbe mostrato molto entusiasta.

Gemma e Giorgio

Tuttavia, una volta arrivata la decisione ai vertici, qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente. Giorgio ha parlato apertamente di un presunto blocco nei suoi confronti, senza però riuscire a spiegarsi da dove potesse provenire, sottolineando di non aver mai ricevuto motivazioni ufficiali: "non saprei dire da dove viene questo blocco per me. Quella de L'Isola dei Famosi è una cosa che potrei fare ancora, però mi è rimasto il pensiero di quel veto".

Il Grande Fratello Vip e l'incontro con Alfonso Signorini

Oltre all'Isola, Giorgio Manetti ha raccontato di essere stato molto vicino anche al Grande Fratello Vip. In quel periodo, infatti, fu contattato dalla redazione di Uomini e Donne per incontrare Alfonso Signorini e valutare una possibile partecipazione al reality.

L'ex cavaliere ha ricordato quell'incontro in termini estremamente positivi, descrivendo Signorini come una persona gentile, educata e disponibile. Un colloquio cordiale che, almeno inizialmente, sembrava poter aprire le porte della Casa più spiata d'Italia. "Era per l'edizione alla quale ha preso parte anche Sossio Aruta. Io parlai prima con Signorini e poi lo incontrai in un hotel, ricordo che arrivai e lui stava suonando il piano. Con me Alfonso fu estremamente gentile, educato, molto disponibile e io non ho proprio nulla da dire contro di lui, perché si dimostrò un vero signore".

Perché Giorgio Manetti ha detto no al GF Vip

Nonostante l'interesse e l'attenzione ricevuta, alla fine la trattativa non è andata a buon fine per una scelta personale di Manetti. Dopo aver riflettuto durante la notte successiva all'incontro, Giorgio ha deciso di declinare l'invito, spiegando a Signorini di non sentirsi pienamente in linea con un programma come il Grande Fratello Vip.

"Gli promisi che la mattina seguente lo avrei aggiornato, perché non ero tanto convinto di partecipare al Grande Fratello Vip, perché non è un programma che mi piace, lo guardo poco", la mattina dopo Giorgio inviò un messaggio a Signorini in cui lo ringraziava per l'invito ma rifiutava l'offerta.

Una decisione accettata con comprensione dal conduttore Mediaset, che avrebbe risposto con grande professionalità al rifiuto dell'ex cavaliere. "Ripeto che è sempre stato professionale e questo è l'approccio che abbiamo avuto", ha detto l'ex cavaliere del dating show.

Un personaggio che continua a far parlare

A distanza di anni dal suo addio a Uomini e Donne, Giorgio Manetti resta uno dei personaggi più iconici del programma. Le sue scelte, i suoi "no" e i retroscena mai raccontati continuano a incuriosire il pubblico, dimostrando come la sua impronta nel dating show di Maria De Filippi sia ancora oggi più che evidente.