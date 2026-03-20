GionnyScandal imita Fabrizio Corona: la regia del Grande Fratello Vip taglia tutto

GionnyScandal imita Fabrizio Corona e Francesca Manzini lo blocca, mentre la regia interviene subito: l'ex re dei paparazzi è nella lista degli innominabili dopo le accuse ad Alfonso Signorini e alla famiglia Berlusconi.

Tra i nomi proibiti di questa edizione del Grande Fratello Vip 8 c'è sicuramente quello di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, noto per le sue inchieste e per i suoi scontri con il mondo Mediaset, è da tempo considerato una figura scomoda negli ambienti televisivi di Cologno Monzese, come dimostra la censura della regia a GionnyScandal.

Grande Fratello, nome "tabù" in diretta: scatta la censura

A riaccendere la polemica ci ha pensato GionnyScandal, che nelle scorse ore ha improvvisato un'imitazione proprio di Corona. Il rapper, in pieno stile provocatorio, ha anche esclamato: "Adrenalina pura", frase tipicamente associata all'ex paparazzo.

La reazione in Casa non si è fatta attendere. Francesca Manzini, ben consapevole dei delicati equilibri televisivi, è intervenuta immediatamente invitandolo a fermarsi: "Non si dice quella frase", ha detto, visibilmente preoccupata. Pochi istanti dopo, la regia ha prontamente censurato la scena, cambiando inquadratura e mostrando immagini più "neutre" dei concorrenti intenti a dormire.

Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo

Fabrizio Corona: un nome scomodo per Mediaset

Il nome di Fabrizio Corona resta dunque un vero e proprio tabù all'interno del reality. I rapporti tesi con Mediaset dopo le accuse rivolte dall'ex fotografo ad Alfonso Signorini e alla famiglia Berlusconi nel podcast Falsissimo fanno di lui L'Innominabile come Lord Voldemort nella saga di Harry Potter, tanto da rendere qualsiasi riferimento motivo di censura immediata.

Non è escluso che GionnyScandal sia stato successivamente richiamato in confessionale per chiarimenti, come spesso accade quando vengono superati certi limiti imposti dalla produzione ricordandogli che tra Mediaset e Corona esiste anche un contenzioso civile dopo la richiesta di risarcimento avanzata dai Berlusconi.

Crisi per GionnyScandal

Il rapper è stato anche tra i primi concorrenti a vivere un momento di difficoltà emotiva all'interno della Casa, arrivando a pensare di abbandonarla. Nelle ultime ore ha attraversato una crisi personale, superata grazie al supporto del Confessionale e degli altri inquilini. Durante lo sfogo, ha raccontato il suo passato complicato, segnato dalla perdita dei genitori adottivi e da un rapporto difficile con quelli biologici.