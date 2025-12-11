Gioia mia: biglietti omaggio per le anteprime di Roma, Milano, Torino e Firenze

Da oggi al cinema con Fandango il delicato esordio di Margherita Spampinato, Gioia mia, una tenera storia d'amicizia tra un bambino ipertecnologico del Nord, il piccolo Nico, e una volitiva prozia siciliana di nome Gela, interpretata da Aurora Quattrocchi. Il film, che affonda le radici nel passato della regista, invita a riscoprire i valori del contatto umano, della confidenza e della solidarietà a discapito dell'eccesso tecnologico che mira a tenerci lontani gli uni dagli altri. Presentato in anteprima al Locarno Film Festival, dove ha fruttato il premio per la miglior interpretazione femminile ad Aurora Quattrocchi, e alla Festa del Cinema di Roma, Gioia mia è prodotto da Gianluca Arcopinto.

Aurora Quattrocchi nei panni di Gela

Di cosa parla Gioia mia

Come anticipato nella nostra recensione di Gioia mia, l'esordio al lungometraggio di finzione di Margherita Spampinato racconta l'estate di Nico, "costretto" dai genitori a trascorrere le vacanze in Sicilia presso una lontana prozia. Dopo un primo momento di shock, il rapporto tra Nico e Gela diventerà sempre più stretto e il ragazzino, che in Sicilia imparerà a essere più sicuro di sé e si farà nuovi amici, scoprirà alcuni segreti di famiglia che lo aiuteranno a capire meglio i silenzi e le scelte di vita di Gela.