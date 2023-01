Gina Lollobrigida: Mediaset Infinity la ricorda con una selezione di titoli di cui è stata protagonista

Gina Lollobrigida si è spenta all'età di 95 anni: tra le più grandi protagoniste del cinema italiano, ha ottenuto importanti riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui un Golden Globe, sette David di Donatello, due Nastri d'argento, una candidatura ai BAFTA, oltre a una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Per rendere omaggio a una delle più amate attrici italiane, Mediaset Infinity propone una selezione di titoli interpretati da Gina Lollobrigida, a partire dal film Venere imperiale, in cui interpretava la sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, ruolo che le valse il David di Donatello e il Nastro d'Argento come Miglior attrice protagonista; Io, io, io... e gli altri, premiata commedia amara di Alessandro Blasetti interpretata anche da Nino Manfredi, Vittorio De Sica, Walter Chiari e Marcello Mastroianni; Il grande giuoco, diretto da Robert Siodmak: tutti disponibili su Mediaset Infinity con CineAutore, il Channel dedicato agli amanti dei grandi classici e dei film d'autore italiani.

Gina Lollobrigida è stata inoltre protagonista del film E continuavano a fregarsi il milione di dollari, diretto da Eugenio Martín, disponibile su Mediaset Infinity con CineBmovie, il Channel per chi ama i film più leggeri, fra avventura e musicarelli, commedia sexy e spaghetti western.

Infine, su Mediaset Infinity con Infinity+ sono disponibili Le belle della notte e Fanfan la Tulipe, in cui Gina Lollobrigida recitava accanto a Gérard Philipe.