Gina Lollobrigida: Mara Venier contro Marisela Federici a La Vita in Diretta: "Sei cinica" (VIDEO)

Oggi il programma La Vita in Diretta è stato travolto da una telefonata di Mara Venier: la conduttrice di Domenica In ha accusato Marisela Federici di cinismo nei confronti di Gina Lollobrigida. L'opinionista stava esprimendo il suo scetticismo sul controverso rapporto tra l'attrice scomparsa e il factotum Andrea Piazzolla.

Oggi si sono svolti i funerali di Gina Lollobrigida, la morte dell'attrice è stata al centro di numerosi programmi del pomeriggio, compreso quello condotto da Alberto Matano. Nel corso della trasmissione, che aveva tra gli ospiti, oltre a Marisela Federici, anche Pino Strabioli e Giovanna Ralli, si è parlato delle vicissitudini che hanno coinvolto "La bersagliera" e Javier Rigauil presunto marito spagnolo, e il factrotum Andrea Piazzolla.

Il matrimonio tra l'attrice e il catalano è stato annullato dalla Sacra Rota, ma Rigauil è stato assolto, secondo la giustizia non ha provato a truffare la Lollobrigida. Storia diversa per Andrea Piazzolla, il braccio destro dell'attrice è sotto processo, sospettato, secondo l'accusa, di aver sottratto tre milioni di euro dal patrimonio dell'attrice, in beni e in contanti. La Lollo ha sempre difeso Andrea.

Marisela Federici, alla luce di questa situazione si è detta scettica sull'affetto di Andrea nei confronti di Gina Lollobrigida, l'opinionista poi, riferendosi al matrimonio con Javier Rigauil ha definito la faccenda "tragicomica".

L'espressione non è piaciuta a Mara Venier che è voluta intervenire in diretta telefonica. "Vorrei capire di più l'atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c'è niente. Forse fa ridere solo te, vedo che stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l'abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore".

Il monologo è stato interrotto da Marisela Federici, che l'ha invitata a non piangere. "Non piango - ha risposto la Venier - Mi fa orrore il tuo cinismo. Non è la tua la verità. Ma tu che ne sai che stai lì a fare le scene, di verità, di sofferenza? Ma che ne sai di Gina? Ma che ne sai di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione"

"Ti ringrazio per l'onore, ma ognuno ha un modo di vedere la verità", ha risposto la contessa. La Federici ha aggiunto: "Stare vicina a una persona è diverso da intervistarla in televisione. Io ho sentito, ero vicina a te, nei pranzi dove Gina ti raccontava le sue intimità". A proposito di verità, le due protagoniste dello scontro, ne hanno due completamente diverse: "Ma quando mai? Ma non ci sei mai stata! Ma che stai dicendo? Ma ti prego ma cosa stai dicendo? Ciao a tutti!", ha risposto stizzita Mara Venier, prima di attaccare il telefono.