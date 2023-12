In Loving Memory, tutti i personaggi dello spettacolo scomparsi nel 2023

Tra poche ore saluteremo il 2023, anno in cui il mondo dello spettacolo ha salutato parecchi personaggi che hanno lasciato in qualche modo il proprio segno nel settore. Dal cinema alla tv, dal giornalismo alla moda, sono parecchi i nomi che il 2023 porta via con sé.

Proprio nel periodo in cui il cinema si è concentrato sui genitori con film come Elvis di Baz Luhrmann e Priscilla di Sofia Coppola, ad inizio anno è improvvisamente scomparsa Lisa Marie Presley, figlia del re del rock and roll e dell'attrice a cui la regista di Lost in Translation ha dedicato il suo ultimo biopic.

Da Lollobrigida a Matthew Perry

Il cinema italiano ha salutato a metà gennaio una delle più grandi dive della sua storia, Gina Lollobrigida, in un anno caratterizzato anche dalla scomparsa di due icone del giornalismo e della tv nostrana come Gianni Minà e Maurizio Costanzo. A livello internazionale non si possono dimenticare nomi come quelli di Michael Gambon e Ryan O'Neal.

Gina Lollobrigida in una foto

La musica ha salutato per sempre voci superlative come quelle di Tina Turner, Harry Belafonte, Sinéad O'Connor e Tony Bennett mentre il mondo della letteratura è stato costretto a dire addio a Michela Murgia e Milan Kundera, e quello della moda a Paco Rabanne.

Ryan O'Neal in una scena di Barry Lyndon (1975)

A pochi mesi dall'uscita della sua autobiografia, Friends, amanti e la Cosa Terribile, è scomparsa la star della sit-com Friends Matthew Perry, uno dei divi del piccolo schermo che a segnato un decennio della serialità grazie alla performance di Chandler Bing. Lo spettacolo italiano ha salutato un simbolo della musica leggera anche all'estero, Toto Cutugno, e un regista e comico indimenticato come Francesco Nuti.