Gina Lollobrigida: Sophia Loren commenta la triste notizia della morte della sua amica e collega

La notizia della morte di Gina Lollobrigida ha sconvolto il mondo del cinema italiano e tra le star che hanno commentato la triste notizia c'è anche Sophia Loren.

Le due dive per molti anni, sono state considerate rivali ed entrambe avevano parlato della situazione in più occasioni.

Dopo la notizia dell'addio a Gina Lollobrigida, che aveva 95 anni, Sophia Loren ha dichiarato di essere "profondamente sconvolta e rattristata" dalla morte della collega.

Le due attrici, due icone del cinema italiano nel periodo del secondo dopoguerra, spesso erano considerate dai mezzi di comunicazione come rivali. Sophia e Gina, più di una volta, si erano ritrovate in corsa per ottenere lo stesso ruolo.

La Lollobrigida, nel 2015, aveva poi sostenuto che questa rivalità era nata da Sophia e che lei considerava la situazione come "realmente noiosa".

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, ha commentato l'addio all'attrice con un tweet in cui ricorda che era una delle ultime dive del cinema italiano.