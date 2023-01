Gina Carano condivide le parole di Anna Frank per il Giorno della Memoria, ma viene accusata di ipocrisia

Gina Carano ha condiviso un post che ricorda le parole di Anna Frank per celebrare il Giorno della Memoria, ma i suoi commenti compiuti in passato hanno portato a una nuova ondata di critiche.

Gina Carano ha condiviso un post che ricorda le parole di Anna Frank in occasione del Giorno della Memoria, ma il suo gesto è stato accolto da numerose critiche a causa di alcuni commenti dell'attrice in cui aveva paragonato le sue opinioni legate a teorie di cospirazione al genocidio di massa di milioni di ebrei.

Sui social Gina ha pubblicato uno screenshot in cui si riporta un passaggio del diario di Anna Frank sulla bontà dell'umanità e la capacità di superare i periodi difficili, sperando in un futuro più luminoso.

Tra i tanti commenti pubblicati sui social che hanno portato Gina Carano a essere licenziata da The Mandalorian ed essere criticata dai fan e dai giornalisti, c'erano però delle parole che sostenevano gli attacchi alle cospirazioni sostenute da alcuni esponenti dell'estrema destra fossero paragonabili alle azioni dei nazisti.

Tra i suoi post su Twitter aveva infatti scritto: "Gli ebrei sono stati picchiati nelle strade, non dai soldati nazisti, ma dai loro vicini... Anche da bambini. Visto che la storia viene modificata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che per arrivare al punto in cui i militari nazisti hanno potuto raccogliere migliaia di ebrei, il governo li ha inizialmente fatti odiare dai propri vicini solo perché erano ebrei. Come può essere diverso dall'odiare qualcuno per le loro opinioni politiche?".

Online era sato fatto notare a Gina che i conservatori, anche i più estremisti, non venivano portati via, rinchiusi o uccisi, sostenendo che le parole hanno un significato e avrebbe dovuto fare maggiore attenzione nel compiere un paragone simile.

Gina, che ha sempre difeso la sua posizione e le proprie azioni, non ha motivato il post di oggi o affrontato le accuse di ipocrisia che sono emerse poco dopo la sua condivisione.