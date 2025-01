The Mandalorian: il Funko POP di Grogu è sceso di prezzo su Amazon

Il Funko POP Star Wars di Grogu, da The Mandalorian, è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarlo a 11,89€, con uno sconto del 26% sul prezzo consigliato indicato (16,00€). I dettagli relativi al gadget tematico in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il Funko POP Star Wars di Grogu, da The Mandalorian, è venduto e spedito da Amazon.

Grogu in formato Funko POP: l'icona di The Mandalorian nella vostra collezione

Il Funko POP di Grogu porta l'universo di The Mandalorian direttamente nella vostra casa. Con i suoi 9,5 cm di altezza, questa mini statuetta in vinile cattura ogni dettaglio del celebre "The Child" di Star Wars. Realizzato con materiale resistente, questo oggetto da collezione è sia un tributo alla serie che ha conquistato milioni di fan, che una celebrazione del fascino unico del piccolo Grogu.

Pensato per collezionisti e appassionati, il Funko POP in questione potrebbe rivelarsi il regalo ideale per ogni occasione speciale. Che si tratti di ampliare la vostra collezione o sorprendere un fan della galassia lontana lontana, Grogu in formato Funko POP è una chicca imperdibile per chi vive e respira cultura pop firmata Funko.