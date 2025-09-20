Gina Carano torna protagonista di una serie tv con Logan Reign

Gina Carano, dopo aver vinto la sua causa per discriminazione contro Disney e Lucasfilm, ha trovato un nuovo progetto di cui sarà protagonista. L'attrice sarà infatti la star della serie Logan Reign, di cui sono stati svelati i primi dettagli.

Cosa racconterà Logan Reign

Il progetto sviluppato da Straightwire Entertainment Group vedrà Gina Carano impegnata nel ruolo di un'assistente legale di Las Vegas che di giorno è impegnata tra tribunali e questioni burocratiche e di notte si trasforma in una vigilante pronta a combattere il crimine.

Gina Carano in abito da sera in una scena di Knockout - Resa dei conti

L'attrice, che dovrebbe tornare anche nell'universo di Star Wars dopo l'accordo con Disney e Lucasfilm, ha dichiarato: "Logan Reign è un personaggio che desideravo ardentemente portare in vita".

Carano ha quindi proseguito ribadendo: "Sto portando ogni grammo di ciò che sono come attrice e di ciò che ho imparato in questo settore per interpretare questo ruolo e in questo momento ho molto da dare. Ritornare a Las Vegas, città che da sola è un personaggio fantastico, ed è inoltre il luogo in cui sono cresciuta, sarà entusiasmante e mi sento davvero molto a casa nel girare lì. Luci, telecamera, azione, arte, grinta: Las Vegas ha tutto. Sono elettrizzata dalle possibilità".

Le dichiarazioni dei produttori

Nel team della produzione ci sono anche Shaun Redick e Yvette Yates Redick di Impossible Dream Entertainment che hanno aggiunto in un comunicato: "Logan Reign è il tipo di serie coraggiosa e piena di adrenalina che non vediamo l'ora di proporre al pubblico con Gina, ed è destinata a diventare il suo personaggio più iconico interpretato fino a questo momento".

Rob Weston di Straightwire Entertainment Group, ed ex manager dell'attrice negli anni in cui lottava su un ring, ha quindi sottolineato: "Fin dall'inizio sapevamo che Gina era Logan Reign. Possiede l'intensità e il cuore per rendere questo progetto un'esperienza viscerale ed elettrizzante che gli spettatori non dimenticheranno".