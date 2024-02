Carl Weathers, Gina Carano: 'Mi chiamò dopo il licenziamento da The Mandalorian per incitarmi a non mollare'

L'ex star di The Mandalorian Gina Carano ha scritto un lungo tributo per Carl Weathers, con il quale recitò nella serie tv Disney+ dello Star Wars Universe. L'attrice, allontanata dalla serie dopo la seconda stagione a causa di alcune dichiarazioni pubbliche, ha ricordato un gesto di cortesia che le fece Weathers quando abbandonò lo show.

Gina Carano ha interpretato la cacciatrice di taglie Cara Dune nelle prime due stagioni di The Mandalorian mentre Weathers ha recitato nel ruolo di Greef Karga. La star di Rocky diresse anche nove episodi di The Mandalorian e venne nominato come miglior guest star in una serie drammatica.

Il ricordo di Gina Carano

"Non ero in uno stato emotivo in cui avrei potuto rispondere al telefono a causa di quanto fossi sconvolta ma alla fine abbiamo parlato in seguito. Fu gentile, incoraggiante e non voleva che mi arrendessi, voleva sapere che non mi stava scartando, stava cercando di mantenere viva la mia speranza in quello che sembrava essere uno scenario piuttosto disperato, mi ha mostrato che gli importava. Ecco chi era" ha dichiarato l'attrice.

"Mi legai molto a lui nella prima e nella seconda stagione di Mando. Jon Favreau pensava che sarebbe stato un buon mentore per me perché condividevamo il legame dell'atleta diventato attore, quindi Jon gli ha fatto dirigere il primo episodio nella seconda stagione di Mando. Credo che se avessimo fatto Rangers of the New Republic, Carl mi avrebbe diretto molto di più. Jon aveva ragione, eravamo perfetti insieme. Carl è stato un mentore per me sul set, metteva entrambe le braccia sulle mie spalle e mi guardava direttamente negli occhi per calmare il mio spirito. Aveva una meravigliosa prospettiva nel raccontare una storia che poteva emergere solo dalla sua esperienza e dalla sua saggezza che ha condiviso con me per aiutarmi a brillare. Adoro quei momenti" ha proseguito Carano.