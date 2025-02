Gina Carano aggiorna sulla sua battaglia legale con Disney dopo il licenziamento da The Mandalorian

Gina Carano, l'ex star di The Mandalorian, ha fornito un aggiornamento sulla sua battaglia legale con la Disney, avviata dopo il suo licenziamento nel 2021. L'attrice, che è stata cacciata dalla Casa del Topo a causa di alcuni post controversi sui social media, continua a lottare per ottenere giustizia.

Carano, nota anche per la sua carriera di lottatrice MMA, sta ancora cercando di far valere i suoi diritti in tribunale. Secondo fonti, l'attrice spera di ottenere un risarcimento di 75.000 dollari e di essere eventualmente riassunta, con il sostegno di Elon Musk. La causa legale è stata intentata a seguito del suo licenziamento dalla serie The Mandalorian e da altri progetti di Star Wars, tra cui lo spin-off Rangers of the New Republic, che è stato successivamente cancellato.

Il licenziamento di Carano è avvenuto dopo una serie di post sui social media che hanno suscitato indignazione, tra cui uno in cui paragonava la condizione dei conservatori nell'America moderna a quella degli ebrei perseguitati dai nazisti durante l'Olocausto, una dichiarazione che ha sollevato polemiche in tutto il mondo.

Dopo aver perso il ruolo di Cara Dune nella terza stagione di The Mandalorian e altri progetti legati a Star Wars, Carano ha deciso di lanciarsi in questa battaglia legale contro Disney, nonostante la sua carriera da attrice non sia più riuscita a decollare a causa delle polemiche.

Gli aggiornamenti di Gina Carano sulla causa

Oggi, attraverso un post su X, Carano ha dato un nuovo aggiornamento sulla causa, affermando che "continua ad andare avanti e prevede di avere notizie più sostanziali nelle prossime settimane".

The Mandalorian 2: Gina Carano nel Character Poster della seconda stagione

"Siamo sempre determinati e la mia squadra è stata eccezionale nell'onorare il campo e nel rispettare il processo. Sono molto orgogliosa di avere questa squadra", ha scritto Carano. L'avvocato Gene Schaerr ha poi aggiunto: "Grazie per il continuo sostegno... La giornata di Cara Dune del 30 gennaio mi ha toccato profondamente... Avanti tutta!"

Il Cara Dune Day è un evento che i fan celebrano ogni anno il 30 gennaio, dedicato al personaggio interpretato da Carano. I fan usano l'hashtag #WeLoveCaraDune per condividere omaggi, opere d'arte e collezioni di merchandising dedicati alla soldatessa ribelle.

La causa e le argomentazioni legali

La causa legale di Carano si basa sull'accusa di discriminazione politica, sostenendo che le sue opinioni personali e politiche l'hanno danneggiata, mentre il co-protagonista Pedro Pascal, noto per le sue opinioni politiche opposte, non ha ricevuto punizioni per aver condiviso contenuti simili sui social media. La Disney ha cercato di far archiviare il caso, ma attualmente il procedimento legale è previsto per il 25 settembre di quest'anno.

Gli avvocati della Disney sostengono che la società ha "il diritto costituzionale di non associare la propria espressione artistica al discorso di Carano" e che il controverso post sull'Olocausto sia stato "l'ultima goccia" che ha portato al suo licenziamento.