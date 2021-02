Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt nella serie The First Lady

Gillian Anderson farà parte del cast della serie The First Lady: l'attrice ha ottenuto il ruolo di Eleanor Roosevelt nel nuovo progetto.

Gillian Anderson sarà una delle protagoniste di The First Lady, la nuova serie antologica di Showtime, e la produzione ha svelato che le è stato affidato il ruolo di Eleanor Roosevelt.

L'attrice continua così a lavorare per il piccolo schermo dopo il successo ottenuto recentemente grazie a The Crown e Sex Education.

The Crown: Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher

Aaron Coley è il creatore della serie The First Lady che metterà al centro del racconto la prospettiva femminile sugli eventi della storia americana portando sugli schermi la storia delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti. Le storie raccontate nella prima stagione saranno quelle di Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) e Michelle Obama (Viola Davis, impegnata inoltre come produttrice dello show).

La regia della serie antologica è stata affidata a Susanne Bier, coinvolta anche come produttrice esecutiva.

Faranno parte del cast anche Aaron Eckhart, Rhys Wakefield, Judy Greer, Jayme Lawson e Kristine Froseth.

Al centro di The First Lady ci sarà il fondamentale ruolo istituzionale e politico delle donne alla Casa Bianca e, alternando l'attenzione dalla vita privata alla dimensione professionale, saranno approfondite le storie di leggendarie First lady.