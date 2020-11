Gigi Proietti: RaiPlay gli rende omaggio con una sezione dedicata nel catalogo in streaming

La RAI rende omaggio a Gigi Proietti, nel giorno della sua improvvisa scomparsa, sulla sua piattaforma streaming, RaiPlay, con una sezione a lui dedicata all'interno del suo catalogo.

É intitolata "Addio maestro" e raccoglie film, fiction e contenuti tratti dal grande archivio delle Teche Rai. Tra le fiction che il suo pubblico potrà rivedere su RaiPlay tutte le stagioni de Il Maresciallo Rocca e Una pallottola nel cuore, oltre a Mai storie d'amore in cucina, L'ultimo Papa re e Italian Restaurant dell'Archivio Teche.

Gigi Proietti

Tra i film più rappresentativi della lunga carriera di Gigi Proietti, su RaiPlay è ora possibile riguardare ancora una volta Febbre da cavallo, la commedia diretta nel 1976 da Steno che regalò a Proietti la fama presso il grande pubblico nei panni del leggendario Mandrake.

E poi ancora Tutti al mare, La Tosca, L'eredità Ferramonti, Gli ordini sono ordini, mentre tra i contenuti delle Teche Rai sono disponibili "Fatti e fattacci", "Attore e amore mio", "Sabato sera dalle nove alle dieci", Giochiamo al varieté", "Il circolo Pickwick".

Infine, una collezione di video con interviste e partecipazioni televisive del grande artista.

Gigi Proietti è morto oggi, 2 novembre 2020, a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo e per i quali era stato ricoverato più volte. Ironico fino alla fine, se n'è andato nel giorno in cui ha compiuto 80 anni. Sarà ricordato come uno dei volti più amati dal pubblico italiano, sia per i suoi ruoli al cinema che a teatro e in tv.