Gigi Proietti: che malattia aveva l'attore da diversi anni

Gigi Proietti soffriva di una malattia con la quale conviveva da anni: l'attore era affetto da anni da un'insufficienza cardiaca che alla fine gli è stata fatale.

Gigi Proietti sul set del film Un'estate al mare

Lo scorso 2 novembre è morto Gigi Proietti, l'attore romano si è spento il giorno del suo ottantesimo compleanno in una clinica romana. Gigi era stato ricoverato quindici giorni prima per problemi cardiaci. Proietti soffriva da molti anni di insufficienza cardiaca ossia di un cattivo funzionamento del cuore che gli provocava una riduzione del flusso ematico. Il cuore di un paziente che soffre di tale patologia non riesce a far arrivare attraverso il sistema circolatorio il sangue ricco di ossigeno a tutti i tessuti: questo porta ad un indebolimento del cuore. A Gigi Proietti l'ultima crisi gli è stata fatale nonostante la corsa a Villa Margherita dove è rimasto per quindici giorni in terapia intensiva.

Poco dopo la scomparsa di Gigi Proietti, il radiologo di Villa Margherita, Fabrizio Lucherini, aveva spiegato che "Da anni era un cardiopatico grave ed è venuto qui il 17 ottobre scorso già in condizioni preoccupanti. Anche diversi anni fa, per motivi analoghi, aveva avuto un ricovero, ma questa volta era diverso. Un anno e mezzo fa è stato operato all'aorta. Un'operazione un tempo molto complicata ma che ormai è diventata quasi di routine. Resta però un fattore di rischio, e non tutte le operazioni riescono. La sua purtroppo non è riuscita. È stato operato per la seconda volta e non ce l'ha fatta".

Gigi Proietti, durante l'ultima visita chiese al medico: "Je la faccio?"

Nato a Roma il 2 novembre del 1940, Gigi Proietti nel 1970, dopo diverse esperienze teatrali, viene improvvisamente chiamato a sostituire Domenico Modugno nella commedia musicale Alleluja, brava gente, siglando il suo primo successo. Nel mondo del cinema nel 1968 ottiene il primo ruolo da protagonista grazie a L'urlo di Tinto Brass (film che verrà distribuito nelle sale solo nel 1974 causa censura). Il suo ruolo più celebre rimane senza dubbio quello di Bruno Fioretti detto "Mandrake", il protagonista di Febbre da cavallo, commedia di culto firmata da Steno. Per quanto riguarda il piccolo schermo il suo ruolo piu celebre è quello de Il maresciallo Rocca nell'omonima fiction prodotta dalla Rai che, in virtù del consenso ottenuto, durerà la bellezza di cinque stagioni.

Oggi Rai1 in prima serata rende omaggio al grande attore con "Gigi, che spettacolo", un viaggio nella lunga carriera dell'artista, tra gli artisti che testimonieranno la loro amicizia a Gigi ci saranno Renzo Arbore, Pier Francesco Favino, Fiorello, Paolo Bonolis e tanti altri.