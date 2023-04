Gianni Morandi entra nel cast di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 3: Scopriamo il suo ruolo

La terza stagione della serie Imma Tataranni - Sostituto Procuratore includerà una novità nel cast: Gianni Morandi si unirà al gruppo di attori che già recitano nella produzione con protagonista Vanessa Scalera. L'iconico cantante, che ha di recente co-condotto Sanremo 2023, apparirà come guest star. La notizia è stata annunciata dallo stesso Morandi in un'intervista rilasciata a La Gazzetta del Mezzogiorno.

Il TGR della Basilicata ha presentato un servizio che spiega il possibile ruolo di Gianni Morandi nella serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Secondo la testata giornalistica dell'azienda di Stato, l'artista interpreterà se stesso e collaborerà strettamente con Vanessa Scalera, la protagonista principale della serie che interpreta il personaggio di Imma Tataranni, nell'adattamento televisivo dei romanzi di Mariolina Venezia.

Qualche settimana fa, un altro personaggio del mondo della musica ha partecipato a una fiction, con Orietta Berti che ha interpretato sé stessa nella settima puntata di Che Dio ci aiuti. Nell'episodio, l'artista ha lottato contro attacchi di ansia e ha chiesto aiuto ad Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon.

Gianni Moraadi, raggiunto da La Gazzetta del Mezzogiorno ha parlato della bellezza di Matera, location della serie. "È proprio vero, Matera è bella e fascinosa e la sua gente è accogliente e ospitale. In questi giorni ho visto posti incantevoli e diciamolo pure: i suoi luoghi, la sua luce, i profumi, i colori la rendono magnifica - ha detto il cantante - E poi ci sono i piacevoli ristorantini, alberghi curati nei dettagli, vicoli antichi, strade piccole e lunghe come le feritoie dei castelli e quelle larghe e bianche come Gerusalemme. Sono state giornate belle anche se noi lavoravamo. Ho girato una specie di cameo con Vanessa Scalera".

Il cameo, quindi, si concluderà nell'arco di una puntata, le riprese della serie, nel frattempo continuano. La troupe girerà anche alcune scene in Puglia, ma al momento è ancora troppo presto per sapere quando dovrebbe andare in onda Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 3. La seconda stagione è stata trasmessa dal 27 settembre al 13 ottobre 2022. Nel nuovo capitolo tornano Massimiliano Gallo, che interpreta Pietro De Ruggeri, il marito di Imma, e Alessio Lapice, che veste i panni di Ippazio Calogiuri.