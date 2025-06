GialappaShow verso Rai 2? Le trattative sono in corso, c'entra l'addio di Max Giusti

Il duo composto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin starebbe valutando un ritorno in Rai, ma il contratto vincola la Gialappa's a Tv8 per un altro anno. I motivi sono diversi, tra cui Max Giusti.

È stato uno dei programmi di punta della stagione televisiva appena conclusa, ora il GialappaShow potrebbe traslocare. Per un altro anno c'è il contratto che li vincola a Tv8, rete del gruppo Sky, ma il duo composto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin vorrebbe tornare in Rai.

Le trattative per il passaggio in Rai

GialappaShow: la Gialappa's e Mago Forest in una foto

A diffondere la notizia è stato Fanpage, secondo cui le trattative sarebbero in corso, ma al momento l'ostacolo sarebbe il contratto che li lega ancora alla rete. Nonostante il successo, il riscontro positivo e la libertà creativa degli ultimi anni, la Gialappa's vorrebbe tornare all'azienda del servizio pubblico.

Nell'articolo a firma di Gennaro Marco Duello, si legge: "L'impressione che abbiamo è che abbiano percepito l'idea di aver terminato un ciclo", rivela una fonte vicina al duo. "Quest'ultima stagione del GialappaShow è stata straordinaria, ma la sensazione è che abbiano fatto e ottenuto il massimo da questo contenitore".

Passati a Tv8 nel 2017, ora starebbero guardando verso Rai 2.

L'addio di Max Giusti

Max Giusti

Sempre nell'articolo di Fanpage, si legge che la dipartita di Max Giusti avrebbe portato il duo a riconsiderare la propria presenza a Tv8. Con il passaggio in esclusiva di Max Giusti a Canale 5 infatti, la Gialappa's ha perso un personaggio centrale per il GialappaShow: il comico ha attraversato uno dei suoi periodi più fortunati, tra intuizioni e imitazioni riuscitissime.

In particolare, Giusti è stato fondamentale nell'esperimento di Gialappa's Night, l'appendice che accompagna le notti di Champions League in chiaro su TV8.

Nato quasi per caso, come estensione del format originale, il segmento si è poi rivelato un appuntamento irrinunciabile.