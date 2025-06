Max Giusti firma con Mediaset, addio a TV8 e GialappaShow: "Grazie a chi mi dava per finito”

Mentre il calciomercato muove i primi passi, anche i maggiori network televisivi italiani iniziano a mettere a segno i primi colpi in vista della presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Nelle ultime ore, Mediaset ha annunciato di aver raggiunto un accordo economico e professionale con Max Giusti, che quindi abbandona TV8 e il GialappaShow, il programma che lo ha rilanciato.

Il gruppo di Cologno Monzese ha ufficializzato la notizia, che già circolava da qualche giorno, attraverso un comunicato in cui si legge: "Max Giusti porta con sé un'esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo - continua la nota - che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio." A Mediaset aggiungono: "Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi."

Per quanto riguarda i programmi che Pier Silvio Berlusconi intende affidargli, si sa che "con lui sono allo studio progetti che spaziano dall'intrattenimento alla comicità". Subito dopo l'ultima puntata del programma di TV8, Max aveva pubblicato un post che, in parte, era un preludio al suo addio all'emittente del gruppo Sky, e anche una frecciatina a chi lo aveva criticato in passato.

Max Giusti imita Aurelio De Laurentiis

Il post d'addio (con frecciatina)

"Ieri si è chiusa con l'ultima puntata di Gialappa's Night una stagione televisiva bellissima. La più esaltante, faticosa e inaspettata. Grazie al mio gruppo di lavoro unico." E ancora: "Grazie veramente a tutti, anche a quelli che mi avevano dato per finito, a quelli che pensavano che non avessi neanche mai iniziato, a tutti quelli convinti che per fare carriera bisogna farsi raccomandare, a quelli che hanno bisogno delle etichette, e a quelli che se ne sbattono. Per essere felici basta poco: due amici, un tetto e una margherita spicchiata."

Le sue imitazioni? Un cult della stagione!

Durante l'ultima stagione televisiva, Giusti ha brillato soprattutto grazie alle sue imitazioni irresistibili: da Alessandro Borghese ad Antonino Cannavacciuolo, da Renato Zero ad Aurelio De Laurentiis, fino a Pierluigi Pardo e Cristiano Malgioglio, quest'ultimo spesso proposto a Che Tempo Che Fa nel segmento Il Tavolo.