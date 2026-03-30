GialappaShow al via stasera su TV8 e Sky: il cast e le novità della settima stagione

Torna su TV8 e Sky da stasera il GialappaShow, edizione n° 7, con Mago Forest e Jovanotti, tra nuovi personaggi, grandi ritorni, come Maccio Capatonda e Michela Giraud, e l'inedita parodia di Pechino Express

Riparte stasera su TV8 la nuova stagione di GialappaShow, che andrà in onda ogni lunedì alle 21:30 anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla guida del programma comico torna Mago Forest, presenza ormai centrale del format, affiancato come da tradizione da co-conduttori sempre diversi. Ospite e co-conduttore della prima puntata sarà Jovanotti, pronto a giocare con l'ironia tipica del programma.

Le novità della stagione tra podcast, serie e parodie

Il Mago Forest con Jovanotti, co-conduttore della prima puntata dell'edizione 2026 del GialappaShow

La nuova edizione introduce diversi contenuti originali, a partire dal ritorno di Maccio Capatonda, che porta in scena "Storie male", un podcast crime costruito su una narrazione volutamente surreale e grottesca.

Accanto a lui debutta anche Michela Giraud con "A' Vicepreside", una serie ambientata in una scuola serale popolata da studenti fuori controllo, mentre Alessandro Tiberi (l'indimenticabile stagista di Boris) guida il nuovo format "Terapia di gruppo", costruito come una seduta di analisi collettiva con i membri del cast.

Tra le novità più attese c'è anche la parodia di "Pechino Express", condotta da Costantino della Gherardesca (Ubaldo Pantani), che mette in viaggio coppie improbabili in una versione completamente rivisitata del format.

Un cast che mescola personaggi iconici e nuove interpretazioni

Il team del GialappaShow 2026 al phocall milanese

Il cuore del programma resta il cast corale, che continua a muoversi tra ritorni e nuovi personaggi. Brenda Lodigiani (che il pubblico sta ammirando anche nella nuova stagione di Stasera tutto è possibile) introduce la cantante un po' naïf Bereguarda ma riprende anche la sua imitazione di Silvia Toffanin, mentre Valentina Barbieri propone una nuova parodia di Sabrina Ferilli.

Anche Giulia Vecchio amplia il proprio repertorio con una versione disinibita di Iva Zanicchi e con Ema Stokholma, ma non mancheranno le imitazioni che l'hanno resa famosa, prima fra tutte quella, riuscitissima, di Monica Setta.

Il cast della nuova stagione include:

Brenda Lodigiani sarà Bereguarda, Silvia Toffanin, Annalaisa e la briffatrice Miriam

Valentina Barbieri sarà Sabrina Ferilli

Maccio Capatonda con il nuovo format "Storie male"

Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi, Ema Stokholma, Monica Setta, Milly Carlucci ed Elettra Lamborghini

Ubaldo Pantani tra Pier Silvio Berlusconi, Costantino della Gherardesca e Gineprio

Giovanni Vernia sarà Jovanotti, Achille Lauro, Cesare Cremonini e il rapper Spasmo

Edoardo Ferrario si trasforma in Aldo Cazzullo e nel suo Maicol Pirozzi

Stefano Rapone interpreta personaggi diversi come un attore e un rapper

Marcello Cesena e Simona Garbarino con le nuove puntate di Sensualità a corte

Michela Giraud con la nuova serie "A' Vicepreside"

Toni Bonij è un regista di soap opera turche di successo e il (de)motivatore

Ospiti della prima puntata, oltre al già annunciato Jovanotti, saranno Vinicio Marchioni (intervistato in una nuova puntata di Falserrimo) e Claudio Santamaria nel primo episodio di Sensualità a corte, con Jean-Claude e Madreh.

Come nelle edizioni precedenti, la musica mantiene un ruolo rilevante all'interno del programma, con le esibizioni dei Neri per Caso, che accompagnano e arricchiscono la struttura dello show.