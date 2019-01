Ghostbusters: in arrivo una serie a fumetti per celebrare il 35 anniversario

Ghostbusters sta tornando protagonista in occasione del trentacinquesimo anniversario del film cult e nella giornata di oggi è stata annunciata la pubblicazione, nel mese di aprile, di un fumetto dedicato agli acchiappafantasmi.

Il progetto prodotto da IDW Publishing sarà composto da quattro numeri e in ognuno verrà rappresentato uno dei team protagonisti dei progetti cinematografici e televisivi realizzati fino a questo momento.

Answer the Call Ghostbusters è stato scritto da Devin Grayson e illustrato da SL Glliant. Tra le pagine le protagoniste saranno Erin, Abby, Patty e Holtzman, personaggi al centro della commedia al femminile arrivata recentemente nelle sale.

Extreme Ghostbusters, invece, è stato scritto da Jim Beard e Keith Dallas e le illustrazioni saranno firmate da Tim Lattle. La storia racconterà un caso che coinvolge gli animali dello zoo di Central Park.

Ghostbusters è firmato da Erik Burnham e illustrato da Dan Schoening, mentre i protagonisti sono gli amati Peter, Winston, Egon e Ray.

Real Ghostbusters, infine, è firmato da Cavan Scott e Marcelo Ferreira, la storia ha come protagonista Ray Stantz che indagherà su un caso sovrannaturale.

Ecco le copertine e i primi dettagli:

Pochi giorni fa Sony Pictures ha svelato l'arrivo dell'atteso terzo capitolo che si riallaccerà ai primi due film e le cui riprese si svolgeranno in estate. Ad aver ideato il progetto e dirigerlo è Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due capitoli. Per ora non sono stati annunciati i nomi dei protagonisti, anche se sembra confermata la presenza del cast del film cult originale.