Ghostbusters: Netflix dà il via libera alla serie animata

A due anni di distanza dal suo primo annuncio, la serie televisiva su Ghostbusters sta ufficialmente andando avanti su Netflix. Variety ha rivelato che lo streamer ha dato il via libera allo show, aggiungendo che, sebbene i dettagli della trama siano stati mantenuti segreti, il progetto sarà in linea con gli ultimi film sugli Acchiappafantasmi.

La Sony Pictures Animation è responsabile dello show. Jason Reitman, che ha diretto Ghostbusters: Legacy (ed è il figlio del regista originale Ivan Reitman) è a bordo come produttore esecutivo, insieme a Gil Kenan, che ha co-scritto Afterlife e Ghostbusters: Minaccia Glaciale con Reitman.

I dettagli del progetto

Ghostbusters: Minaccia Glaciale non è stato un vero e proprio successo al botteghino, con un incasso di soli 201,9 milioni di dollari in tutto il mondo, ma ha lasciato aperta la porta per altre storie. Al momento non è chiaro se la serie riprenderà da dopo il film o se sarà qualcosa di diverso, anche se sappiamo che si tratterà di un'animazione in 3D.

Ghostbuster: minaccia glaciale, una scena del film

"Ho appena assistito a un'intera presentazione artistica della serie. Ho visto i set e le ambientazioni, e ho appena dato un primo sguardo a un mondo di personaggi soprannaturali realizzato dal nostro brillante team creativo", ha detto Kenan all'inizio dell'anno. "Posso solo dire che il lavoro è in corso mentre parliamo. È in quello che chiamiamo pieno sviluppo. Si stanno scrivendo i copioni, si sta creando l'arte, ed è un grande momento per essere un Ghostbusters".

Il progetto di Netflix sarà la terza serie animata ispirata alla saga di Ghostbusters dopo The real ghostbusters - I veri acchiappafantasmi, andata in onda per 140 episodi su ABC dal 1986 al 1991, che proseguiva le avventure dei protagonisti dei film di Ivan Reitman. Lo show è stato seguito da Extreme Ghostbusters che vedeva come protagonisti una serie di nuovi personaggi guidati dal veterano Egon Spengler.