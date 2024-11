Ghostbusters: Minaccia Glaciale, una star rivela che non ci sono buone notizie per il sequel

La star di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, Carrie Coon, che interpreta Callie Spengler, ha rivelato di non aver ancora letto la sceneggiatura di un possibile sequel. Durante la promozione del suo prossimo film, Lake George, all'attrice è stato chiesto del futuro dell'iconico franchise.

Stando alle sue dichiarazioni, sembra che un nuovo capitolo sia ancora nelle prime fasi di sviluppo e non è apparsa sicura di quanto possa arrivare sul grande schermo:

"Non ho visto un copione". Ha detto la Coon in un'intervista: "La battuta è sempre che Callie è morta per alcolismo e torna come un fantasma assillante. Ma sospetto che probabilmente non sia questa la direzione che stanno prendendo".

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, un sequel del film è ancora possibile?

Ghostbuster: minaccia glaciale, una scena del film

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il sequel di Ghostbusters: Afterlife, ha debuttato a marzo, incassando 201,9 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 100 milioni di dollari.

Sebbene il totale degli incassi sia paragonabile a quello di Afterlife (204,3 milioni di dollari), è importante ricordare che Afterlife è stato meno costoso da realizzare (75 milioni di dollari di budget) e ha aperto i battenti quando le sale cinematografiche stavano appena iniziando a riprendersi dalla pandemia di COVID-19.

Per questo motivo, Minaccia Glaciale è stato considerato una delusione, ma il regista Gil Kenan ha dichiarato che sono in arrivo altri film sugli Acchiappafantasmi.

Non si sa dove andrà a parare la storia dopo Minaccia Glaciale, ma il pubblico dovrebbe aspettarsi di vedere di più la nipote di Egon, Phoebe Spengler (McKenna Grace). Kenan si riferisce ai due film più recenti come alla saga di Phoebe Spengler, sottolineando l'importanza del personaggio nella visione complessiva dei registi.

Kenan e il regista di Afterlife, Jason Reitman (che è stato co-sceneggiatore e produttore di Minaccia Glaciale) vedono i due film come una storia di famiglia, con Phoebe al centro di tutto.

Nonostante l'entusiasmo di Kenan per i nuovi film sugli Acchiappafantasmi, un sequel di Minaccia Glaciale non ha ancora ricevuto ufficialmente il via libera. Resta da vedere se la Sony andrà avanti con questo progetto. La pellicola ha ottenuto recensioni perlopiù negative e questo, unito agli incassi non brillanti, suggerisce che il pubblico in generale potrebbe non essere più così interessato al franchise.

Ghostbuster: minaccia glaciale, una scena del film

Sebbene Minaccia Glaciale abbia ottenuto buoni risultati su Netflix durante l'estate, questo non è indicativo di come un sequel si comporterà nelle sale. Lo streaming gratuito da casa può essere un'opzione più attraente del pagamento di un biglietto per vederlo al cinema.

Tuttavia, nel complesso, Ghostbusters ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari a livello globale, il che significa che la Sony potrebbe non volerlo tenere sullo scaffale. È ancora un marchio riconoscibile e, se un nuovo film sarà accolto meglio, potrebbe generare un buon profitto. Al di fuori di Spider-Man e di un nuovo capitolo di Jumanji, lo studio non ha molto da offrire.

Per questo motivo, la scelta migliore potrebbe essere quella di tornare agli Acchiappafantasmi per vedere se Kenan e Reitman sono in grado di dare una forte continuazione alla saga di Phoebe.