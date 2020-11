Ghostbusters: LEGO mette in vendita il set dell'ECTO-1, ecco le foto

Il Gruppo LEGO ha annunciato ufficialmente il set, in vendita dal 15 novembre, Ghostbusters ECTO-1 che permette di costruire con i mattoncini l'iconico veicolo che usano i protagonisti della saga degli Acchiappafantasmi.

Il nuovo prodotto che farà impazzire i fan è stato creato in occasione del film Ghostbusters: Legacy, in arrivo sugli schermi di tutto il mondo nel 2021 dopo che l'uscita nelle sale è stata posticipata.

Il set ispirato a Ghostbusters - Acchiappafantasmi presenta dei particolari ricchi e autentici dell'originale Ectomobile, un'iconica Cadillac Miller-Meteor del 1959 convertita in ambulanza. Questo veicolo divertente è equipaggiato con tutte le apparecchiature di rilevamento necessarie a qualsiasi acchiappafantasmi per rintracciare e catturare nemici spettrali.

LEGO Ghostbusters ECTO-1 è perfetta per gli appassionati del cinema che desiderano costruire un pezzo del nuovo film Ghostbusters: Legacy. Grazie al rilevatore di fantasmi attivato dalle ruote, al sedile allungabile del mitragliare al volante funzionante e ad una serie di attrezzature per il rilevamento di attività paranormali, appoggiate sul portapacchi, sarete pronti per qualsiasi missione alla ricerca di fantasmi. Le portiere della vettura sono dotate dello speciale e celebre logo Ghostbuster.

La nuova LEGO Ghostbusters ECTO-1, ad oggi è la riproduzione d'auto in mattoncini LEGO più ricca di dettagli e fa parte di una collezione di set di costruzioni LEGO ispirati alle pellicole cinematografiche, ideale per tutti gli adulti che amano costruire per rilassarsi e desiderano fuggire dallo stress della vita quotidiana. Il set presenta due nuovi elementi LEGO: un parabrezza curvo 6x14 un volante a 5 moduli.

A proposito della creazione LEGO Ghostbusters ECTO-1, il designer LEGO, Michael Psiaki ha affermato: "Adoro creare veicoli LEGO e avendo precedentemente progettato la LEGO Aston Martin DB5 di James Bond, mi è piaciuta la nuova sfida di lavorare sulla ECTO-1. Si tratta della versione più grande e ricca di particolari di questa vettura che abbiamo mai creato. Le sorprese sono talmente tante, che io stesso non vedo l'ora di vedere l'entusiasmo dei costruttori nel realizzare e scoprire questo modello".

Il set LEGO Ghostbusters ECTO-1 contiene 2.352 pezzi e misura oltre 22,5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 16,5 di larghezza. Sarà disponibile dal 15 novembre a un prezzo consigliato al dettaglio di € 199.99.