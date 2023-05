Ghostbusters: Legacy, Sigourney Weaver: 'Nessuno mi ha chiesto di tornare per il sequel'

Il personaggio di Dana Barrett, interpretato da Sigourney Weaver, è stato uno dei più centrali e apprezzati dai fan nel franchise cinematografico dei Ghostbusters. L'attrice ha avuto un ruolo fondamentale nei primi due film, mentre si è limitata a semplici cameo nel reboot al femminile del 2016 diretto da Paul Feig e in Ghostbusters: Legacy, uscito nelle sale nel 2021. Sony Pictures ha già annunciato un nuovo film della saga, ma a quanto pare la nota attrice non ne farà parte.

"Mi hanno scelto per interpretare la madre di Slimer (ride). No, sono seria, non mi hanno chiesto di tornare in questo nuovo film. Nessuno mi ha chiamata" ha dichiarato Sigourney Weaver ai microfoni di Collider. Al momento l'uscita nelle sale del sequel, di cui non si conosce ancora il titolo, è fissata al 20 dicembre.

Con il sequel di Ghostbusters: Legacy i personaggi conosciuti nel primo film cammineranno per le strade di New York accompagnando i fan in un viaggio nel passato, in quei luoghi dove è stata realizzata la prima pellicola. Il film, diretto da Gil Kenan (subentrato a Jason Reitman), ha come protagonisti la figlia e i nipoti di Egon Spengler di Harold Ramis e vede all'interno del cast Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd.

Ghostbusters: Legacy 2, le foto dal set svelano il ritorno di un altro personaggio della saga originale

Il successo di Ghostbusters: Legacy

Il film che ha introdotto una nuova generazione di acchiappafantasmi, mantenendo però un legame con l'opera originale, aveva anticipato in una scena post credit che l'ambientazione del prossimo capitolo tornerà a essere la Grande Mela. Ghostbusters: Legacy era stato distribuito dalla Sony con molte sale in tutto il mondo ancora chiuse, riuscendo comunque a incassare 200 milioni di dollari in tutto il mondo.