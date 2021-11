Ghostbusters: Legacy, le scene dopo i titoli di coda

Cosa accade nelle scene dopo i titoli di coda di Ghostbusters: Legacy, attualmente nelle sale italiane? Come da consuetudine per i lungometraggi facenti parte di un franchise importante, anche la nuova fatica di Jason Reitman, sequel diretto dei primi due capitoli della saga degli acchiappafantasmi, rientra nella logica delle scene aggiuntive in diversi punti dei titoli di coda. Attenzione, seguono spoiler !

La scena mid-credits contiene il cameo di Sigourney Weaver, unico membro del cast originale a non apparire nel film vero e proprio e interagire con i nuovi protagonisti. Ritroviamo Dana Barrett che fa a Peter Venkman lo stesso test che lui somministrava agli studenti nel primo Ghostbusters - Acchiappafantasmi, e gli fa subire l'elettroshock quando lui ammette che era solito "fulminare" solo i maschi, come visto nella sua prima scena nel capostipite.

La scena post-credits, preceduta da uno spezzone d'archivio che si ricollega visivamente a ciò che segue, è invece incentrata su Janine e Winston. Lui, che nell'arco di tempo intercorso tra Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II e Ghostbusters: Legacy è diventato un imprenditore di successo, svela a lei che non ha mai dimenticato i momenti passati insieme a Peter, Ray ed Egon, e per questo motivo intende ridare vita alla loro attività (come ha già fatto nel corso degli anni pagando l'affitto della libreria dell'occulto gestita da Ray). "Potrò anche essere un imprenditore, ma sarò sempre un Ghostbuster", dice Winston mentre vediamo che riapre la caserma dei pompieri e riporta al suo interno la Ecto-1. Nel frattempo, si vede anche una luce rossa intermittente sull'unità di contenimento.

L'intenzione, quindi, è di continuare con le storie della nuova generazione di acchiappafantasmi, con la vecchia guarda in ruoli minori, come doveva inizialmente essere in una versione del terzo film che prevedeva l'esplicito passaggio di consegne (si era parlato di Seth Rogen come una delle possibili nuove reclute).