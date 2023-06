Ghostbusters: Legacy, il nuovo logo anticipa un sequel 'gelido' e scatena le teorie dei fan

Il classico logo di Ghostbusters subisce una trasformazione radicare per l'atteso sequel di Ghostbusters: Legacy, come svela l'immagine diffusa via social media, che alimenta le ipotesi dei fan su possibile titolo e trama del film in arrivo.

Come vediamo nel teaser poster, il celebre divieto di fantasmi appare congelato, suggerendo l'ipotesi di un sequel ambientato a New York in inverno. E se si trattasse di un film a tema natalizio.

Che cosa sappiamo finora del sequel di Ghostbusters: Legacy

Come anticipato, a dirigere il sequel di Ghostbusters: Legacy non sarà Jason Reitman, presente in veste di produttore, bensì Gil Kenan.

"È un onore assoluto prendere in mano lo zaino protonico e mettersi dietro la macchina da presa per il prossimo capitolo della saga della famiglia Spengler. Vorrei solo poter tornare al 1984 e dire al ragazzo nella sesta fila del Mann Valley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters", ha dichiarato Gil Kenan dopo l'annuncio del suo ingaggio.

Il cast include Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, James Acaster e Emily Alyn Lind, oltre a Ernie Hudson, Mckenna Grace, Paul Rudd e Carrie Coon. La pellicola, in arrivo nei cinema a Natale 2023, farà ritono a New York City e rivedrà tra le location l'iconica caserma dei pompieri sede degli Acchiappafantasmi, come suggerisce lo stesso titolo di lavorazione del film, Firehouse, come ha confermato un video diffuso su TikTok da Mckenna Grace.

Le teorie dei fan sul logo

Il logo congelato di Ghostbusters: Legacy 2 ha scatenato una raffica di speculazioni su titolo e trama del sequel in arrivo. Diverse teorie indicano addirittura una possibile connessione con i piani originali di Dan Ackroyd per Ghostbusters III, mentre i fan suggeriscono titoli possibili per il sequel come Ghostbusters: A Cold Day in Hell e Ghostbusters: Hell Freezes Over.